台船承造第8艘100噸級巡防救難艇交船 加入蘇澳海巡隊
海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，委由台船公司建造15艘100噸級巡防救難艇，前7艘巡防救難艇已分別完工交船，今天第8艘PP-10077巡防救難艇舉行交船典禮，將加入蘇澳海巡隊服勤；後7艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。
交船典禮今天下午在基隆廠舉行，由台船公司基隆廠長朱有亮、海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持。因防疫期間，儀式簡單隆重，觀禮貴賓有海巡署、船舶暨海洋產業研發中心、中國驗船中心、BV驗船中心等單位人員。
朱有亮廠長表示，感謝海巡署對台船公司的支持，很高興能再將新船交予海巡署，並即將加入海巡署艦隊分署團隊，這艘船在108年12月2日開工，109年10月15日安放龍骨，110年7月7日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作完成。
巡防救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。
台船說，未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量。台船並將全力配合各型公務船艦之建造需求，提供後續優良的維修服務，整合現有企業管理資訊系統確保國艦國造的優良品質與全壽期服務，藉由國艦國造政策帶動相關產業提升國內就業市場及經濟發展，培養造船產業優秀人才。
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