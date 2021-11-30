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共軍晉級核動力潛艦「浮航」通過台海 美軍盯梢受關注

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）則在昨日晚間於推特（Twitter）貼文指出，一艘暫定為094型的晉級戰略核潛艦也在同時通過台灣海峽。圖/取自HI Sutton Twitter
美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）則在昨日晚間於推特（Twitter）貼文指出，一艘暫定為094型的晉級戰略核潛艦也在同時通過台灣海峽。圖/取自HI Sutton Twitter

美方有學者引據衛星圖像指出一艘共軍晉級潛艦昨日由南向北在中國大陸領海內通過台灣海峽。國防部今天表示，台海周邊情況國防部都能掌握。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）昨在推特（Twitter）上表示，美軍P-8A海神式（Poseidon）海上巡邏機今天從日本三澤基地起飛，繞過台灣南部，自南向北越台灣海峽。

美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）則在昨日晚間於推特（Twitter）貼文指出，一艘暫定為094型的晉級戰略核潛艦也在同時通過台灣海峽，此艘潛艦從南海亞龍灣潛艦基地出港向北航行，並由另一艘水面艦護航。

這艘潛艦距離金門東南東方約40公里（21.6海浬）的位置，在中國領海之內航行；薩頓認為中國核潛艦可能是為了返回渤海造船廠進行維修。而P-8A為什麼自南向北穿越台灣海峽？是為監控暫定是解放軍094戰略核潛艦的目標浮航通過台灣海峽。

但海軍前新江艦長呂禮詩研判表示，戰略核潛艦部署海南三亞這麼多年，為什麼仍然不具維修能量？如果要北上維修，為何要浮航通過中國近岸交通最繁忙的海域？他研判可能與美軍「康乃狄克號」（USS Connecticut SSN-22）南海撞傷事件有關，但「中」美雙方在短時間內是不會承認的。

潛艦 台灣海峽 南海

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