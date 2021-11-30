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太大「疫」！金防部辦部慶700人群聚 嗨到口罩戴不住

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金防部的擎天樂團還特別裝扮成現在最夯的「魷魚遊戲」風表演，讓現場嗨到不行。記者蔡家蓁／攝影
金防部的擎天樂團還特別裝扮成現在最夯的「魷魚遊戲」風表演，讓現場嗨到不行。記者蔡家蓁／攝影

金防部今天舉辦72周年部慶，會中舉辦盛大的社團成果發表會，部隊的社團亮點擎天樂團還特別裝扮成現在最夯的「魷魚遊戲」風，讓現場嗨到不行，不少人都「罩」不住，有的直接脫口罩，有的把口罩拉到下巴，不少人看到，都大嘆防疫太鬆散。

雖然新冠肺炎國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨日仍宣布，從今日起至12月13日，維持疫情警戒標準為第二級，二級警戒相關防疫措施大致維持原來規定，此外，面對國際間新變異株Omicron病毒的威脅，也引起各國高度重視。

金防部於今天14點30分在擎天廳辦部慶暨成果發表會，活動由金防部指揮官陳忠文主持，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典與多位地方首長、仕紳及公教機關團體與官兵等共750人在場參與。

金防部精心安排精彩戰鼓迎賓、祥獅獻瑞、擎天樂團、蛙人操、原住民舞蹈、跆拳、熱舞及國防部藝工隊等一系列表演，場面活潑熱鬧，展現出熱情洋溢與精實戰力的一面。

但活動開始沒多久，就陸續有官兵將口罩拿下來，或將口罩直接拉到下巴，連陳忠文都被拍到有數分鐘沒戴口罩，有民眾看到，猛搖頭，說疫情還再方興未艾，想不到軍方竟然提前解封，嗨到未戴口罩，實在太誇張。

也有人說，這次部慶又不是「逢十或五」，選在這個時機辦，又廣邀各界仕紳參與，實在是不恰當。

金防部表示，今天擎天廳內比較悶熱，有部分人員為了喝水，口罩有短暫脫下來，這是不得已的；期盼藉由這場活動參與，讓大家紓解平時工作壓力，也更凝聚團隊向心。

金防部辦部慶與成果展，現場氣氛超嗨，官兵都脫下口罩，甚至直接不戴口罩。記者蔡家蓁／攝影
金防部辦部慶與成果展，現場氣氛超嗨，官兵都脫下口罩，甚至直接不戴口罩。記者蔡家蓁／攝影
金防部今天辦部慶與成果發表會，廣邀各界到場欣賞官兵的精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
金防部今天辦部慶與成果發表會，廣邀各界到場欣賞官兵的精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
金防部辦部慶與社團成果展，軍方的生存遊戲社在現場頗受矚目。記者蔡家蓁／攝影
金防部辦部慶與社團成果展，軍方的生存遊戲社在現場頗受矚目。記者蔡家蓁／攝影
金防部辦部慶，官兵秀出平日的社團成果。記者蔡家蓁／攝影
金防部辦部慶，官兵秀出平日的社團成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）致贈加菜金給金防部，由指揮官陳忠文（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）致贈加菜金給金防部，由指揮官陳忠文（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

口罩 金門 國防部

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