太大「疫」！金防部辦部慶700人群聚 嗨到口罩戴不住

金防部今天舉辦72周年部慶，會中舉辦盛大的社團成果發表會，部隊的社團亮點擎天樂團還特別裝扮成現在最夯的「魷魚遊戲」風，讓現場嗨到不行，不少人都「罩」不住，有的直接脫口罩，有的把口罩拉到下巴，不少人看到，都大嘆防疫太鬆散。

雖然新冠肺炎國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨日仍宣布，從今日起至12月13日，維持疫情警戒標準為第二級，二級警戒相關防疫措施大致維持原來規定，此外，面對國際間新變異株Omicron病毒的威脅，也引起各國高度重視。

金防部於今天14點30分在擎天廳辦部慶暨成果發表會，活動由金防部指揮官陳忠文主持，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典與多位地方首長、仕紳及公教機關團體與官兵等共750人在場參與。

金防部精心安排精彩戰鼓迎賓、祥獅獻瑞、擎天樂團、蛙人操、原住民舞蹈、跆拳、熱舞及國防部藝工隊等一系列表演，場面活潑熱鬧，展現出熱情洋溢與精實戰力的一面。

但活動開始沒多久，就陸續有官兵將口罩拿下來，或將口罩直接拉到下巴，連陳忠文都被拍到有數分鐘沒戴口罩，有民眾看到，猛搖頭，說疫情還再方興未艾，想不到軍方竟然提前解封，嗨到未戴口罩，實在太誇張。

也有人說，這次部慶又不是「逢十或五」，選在這個時機辦，又廣邀各界仕紳參與，實在是不恰當。