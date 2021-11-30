聽新聞
test
0:00 / 0:00
太大「疫」！金防部辦部慶700人群聚 嗨到口罩戴不住
金防部今天舉辦72周年部慶，會中舉辦盛大的社團成果發表會，部隊的社團亮點擎天樂團還特別裝扮成現在最夯的「魷魚遊戲」風，讓現場嗨到不行，不少人都「罩」不住，有的直接脫口罩，有的把口罩拉到下巴，不少人看到，都大嘆防疫太鬆散。
雖然新冠肺炎國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨日仍宣布，從今日起至12月13日，維持疫情警戒標準為第二級，二級警戒相關防疫措施大致維持原來規定，此外，面對國際間新變異株Omicron病毒的威脅，也引起各國高度重視。
金防部於今天14點30分在擎天廳辦部慶暨成果發表會，活動由金防部指揮官陳忠文主持，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典與多位地方首長、仕紳及公教機關團體與官兵等共750人在場參與。
金防部精心安排精彩戰鼓迎賓、祥獅獻瑞、擎天樂團、蛙人操、原住民舞蹈、跆拳、熱舞及國防部藝工隊等一系列表演，場面活潑熱鬧，展現出熱情洋溢與精實戰力的一面。
但活動開始沒多久，就陸續有官兵將口罩拿下來，或將口罩直接拉到下巴，連陳忠文都被拍到有數分鐘沒戴口罩，有民眾看到，猛搖頭，說疫情還再方興未艾，想不到軍方竟然提前解封，嗨到未戴口罩，實在太誇張。
也有人說，這次部慶又不是「逢十或五」，選在這個時機辦，又廣邀各界仕紳參與，實在是不恰當。
金防部表示，今天擎天廳內比較悶熱，有部分人員為了喝水，口罩有短暫脫下來，這是不得已的；期盼藉由這場活動參與，讓大家紓解平時工作壓力，也更凝聚團隊向心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言