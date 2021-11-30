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國軍退役高峰 官兵退除役人事費明年將達720億餘元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會表示，因服役條例修正延長服役年限或年齡，而109年起這些人員陸續屆退，退輔預算將增列。圖/中華民國陸軍臉書粉專
退輔會表示，因服役條例修正延長服役年限或年齡，而109年起這些人員陸續屆退，退輔預算將增列。圖/中華民國陸軍臉書粉專

退輔會表示，官兵退除役支領一次退伍金、勳獎章獎金、退休俸、贍養金、實物代金及現金給與補償金等人事費，明年將達720億3049萬5000千元，原因是獲准延役者將退役。

退輔會後（1）天將對立法院提出111 年度主管預算報告，内容指出，配合國防部服役條例修正草案，退休俸、贍養金及遺屬年金給付金額，隨消費者物價指數每四年檢討事項，先期規劃調整退除給付系統及修訂相關規定，期各項給付發放不中斷。

退輔會表示，軍職退休人員年金改革節省退撫給付挹注退休撫卹 基金19億3093萬3千元，較110年度增列7億4740萬5千元。

退輔會表示，官兵退除役支領一次退伍金、勳獎章獎金、退休俸、贍養金、實物代金及現金給與補償金等人事費 720 億3049萬 5 千元，較 110 年度增列 9 億 3704 萬 1 千元，主要是因服役條例修正延長服役年限或年齡，而109 年起這些人員陸續屆退，致預算增列。

退輔會表示，111年將挹注退休撫卹基金財務缺口100億元，與110年度相同。

退輔會同時表示，將派員駐美深化交流，凝聚海外榮僑向心。深化美國主流退伍軍人組織情誼，強化協調聯繫，建立美國退伍軍人事務部聯繫管道機制，尋求退伍事務合作交流機會，輔導各地海外榮光聯誼會，協助服務照顧旅居海外退除役官兵、眷屬，並配合外館積極參與僑居地活動，增加團結及向心力，提升國民外交成效及台灣國際能見度。

退輔會 退伍軍人 補償金

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