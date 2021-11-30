軍醫提前退役賠四倍學費 國防部祭六大理由

有在軍醫院服役的醫官發起聯署，認為軍醫申請提前退伍須賠償受領公費待遇、津貼及訓練費用合計總金的四倍金額，高於其餘軍事院校畢業生兩倍，並不正當，引起立委關切。國防部態度強硬，表示除須依約賠款、扣照，提出戰力維護等六大理由。

國民黨立委陳以信向行政院提出書面質詢表示，鑑於現行《陸海空軍軍官士官服役條例》規定，軍事院校學生未依招生簡章服滿役期者而提前退伍的人員，應予賠償。但根據現行辦法，國防醫學院畢業生須賠償受領公費待遇、津貼及訓練費用合計總金的倍金額，高於其餘軍事院校畢業生的兩倍。

陳以信認為，憲法所保障的平等權，指政府的行政作為，除有合理正當事由外，不得為差別待遇。國防醫學院畢業生訂定較高倍數賠償金額，正當性及合正當性及合理性有待釐清。

國防部則回應表示，國防部是參照衛福部賠償辦法來訂定，自108年起入學招生簡章，未履行其服役義務期滿者，專業證書 ，包括醫師證書、牙醫師證書、藥師證書、護理師證書，即由軍醫局保管；另依應服滿與未服滿役期的比率賠償，償還其在學期間所受領公費待遇、津貼總金額的四倍賠償金。

國防部表示，按憲法第7條平等原則並非指絕對、機械的形式上平等，而是保障人民在法律上地位之實質平等，立法機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質的差異而為合理的區別對待，此節可參照大法官會議釋字第485號解釋。

國防部表示，軍醫官科與其他非軍醫官科人員賠償倍率不同，是考量國家培育所投入的成本、軍醫官工作特性、後續賠償金額償還能力、軍醫官提前退伍對國軍總體人員配置、戰力維護的影響，且軍醫人員全天候待命支援災害醫療、防疫工作及戰備演訓等影響國家安全、公共利益的程度，實與民間醫師有別及具有不可取代性，因此以提高軍醫官科人員賠償倍數作為管制措施，確保國家整體戰力維護及部隊組織的穩定性。

而依衛福部「重點科別培育公費醫師分發服務實施簡則」規定，衛福部公費醫學生畢業後如於服務年數未滿前，不履行其服務義務者，應償還在學所受領公費待遇總金額的4倍罰款，其醫師證書須受保管至原服務年限期滿為止。