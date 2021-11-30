中軍機頻擾台 雙城論壇明登場 議員要柯文哲向對岸發聲

台北上海雙城論壇明天將登場，台北市議員林穎孟議員今天表示，台北市長柯文哲已於總質詢時向她承諾，將在雙城論壇上向中國反應，請中國不要再軍機擾台，並應重申這種侵犯行為無益於雙方交往。林穎孟今天再次呼籲柯「說到做到」。

林穎孟說，柯市長前陣子在臉書上說共機頻繁擾台、中國阻擋台灣加入國際組織、連鳳梨釋迦蓮霧等農產品也停止進口，因此「兩岸更需要對話」。林說，「柯市長這段話說得很好」。

林表示，台灣與中國確實需要對話。且中國必須充分認知，今日印太秩序的不穩定，並非台灣主動侵略任何印太國家，相反的，是中國不斷主動侵犯台灣等印太國家，讓許多印太國家感覺區域並不安全。

林穎孟表示，所謂的對話，應該建立在「互不侵犯」的前提，只有互不侵犯，才可能發展更多柯市長所謂的互相尊重、互相認識、互相諒解。亦即，中國至少不應該不斷軍機繞台、在國際不斷威脅恐嚇台灣及其他支持台灣的友善國家。

林穎孟也引用台灣西南空域粉專數據，指出2021年國防部公布的共機擾台架次累計進入我國空域212天，862架次，本月截至目前已有155架次。換言之，光今年就已經將近900架次，林穎孟議員表示，此情況已受國際嚴正關切。

林提到，前幾天，中國國台辦警告台商，不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事情。兩天前，中國外交部罵台灣是臭牌、死牌。林說，「12月1日的雙城論壇，確實是一個很好的對話機會」。

林穎孟提到，11月8日市政總質詢時，柯市長已向她承諾，將在雙城論壇上向中國反應，請中國不要再軍機擾台，並應重申這種侵犯行為無益於雙方交往。若雙城論壇要符合柯市長過去一貫的論調：對等尊嚴，那柯市長就必須充分讓中國認知，任何對等交往，都必須建立在互不侵犯的前提上。

林穎孟今天再次呼籲柯市長，要記得自己在質詢台上的承諾、說到做到！