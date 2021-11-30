快訊

我們成了消耗品？誰害怕「波蘭水電工」入侵

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

中軍機頻擾台 雙城論壇明登場 議員要柯文哲向對岸發聲

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員林穎孟。圖／引用自林穎孟臉書粉專
台北市議員林穎孟。圖／引用自林穎孟臉書粉專

台北上海雙城論壇明天將登場，台北市議員林穎孟議員今天表示，台北市長柯文哲已於總質詢時向她承諾，將在雙城論壇上向中國反應，請中國不要再軍機擾台，並應重申這種侵犯行為無益於雙方交往。林穎孟今天再次呼籲柯「說到做到」。

林穎孟說，柯市長前陣子在臉書上說共機頻繁擾台、中國阻擋台灣加入國際組織、連鳳梨釋迦蓮霧等農產品也停止進口，因此「兩岸更需要對話」。林說，「柯市長這段話說得很好」。

林表示，台灣與中國確實需要對話。且中國必須充分認知，今日印太秩序的不穩定，並非台灣主動侵略任何印太國家，相反的，是中國不斷主動侵犯台灣等印太國家，讓許多印太國家感覺區域並不安全。

林穎孟表示，所謂的對話，應該建立在「互不侵犯」的前提，只有互不侵犯，才可能發展更多柯市長所謂的互相尊重、互相認識、互相諒解。亦即，中國至少不應該不斷軍機繞台、在國際不斷威脅恐嚇台灣及其他支持台灣的友善國家。

林穎孟也引用台灣西南空域粉專數據，指出2021年國防部公布的共機擾台架次累計進入我國空域212天，862架次，本月截至目前已有155架次。換言之，光今年就已經將近900架次，林穎孟議員表示，此情況已受國際嚴正關切。

林提到，前幾天，中國國台辦警告台商，不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事情。兩天前，中國外交部罵台灣是臭牌、死牌。林說，「12月1日的雙城論壇，確實是一個很好的對話機會」。

林穎孟提到，11月8日市政總質詢時，柯市長已向她承諾，將在雙城論壇上向中國反應，請中國不要再軍機擾台，並應重申這種侵犯行為無益於雙方交往。若雙城論壇要符合柯市長過去一貫的論調：對等尊嚴，那柯市長就必須充分讓中國認知，任何對等交往，都必須建立在互不侵犯的前提上。

林穎孟今天再次呼籲柯市長，要記得自己在質詢台上的承諾、說到做到！

林穎孟 雙城論壇 北市

延伸閱讀

柯文哲提打棒球戴耳機挨批 市府：別放大玩笑話

雙城論壇視訊燒140萬？ 北市府：線上經費不亞於實體

王國材「不認同柯文哲做事不政治」 北市：尊重

影／遭王國材駁不政治說 柯文哲不回應

相關新聞

中軍機頻擾台 雙城論壇明登場 議員要柯文哲向對岸發聲

台北上海雙城論壇明天將登場，台北市議員林穎孟議員今天表示，台北市長柯文哲已於總質詢時向她承諾，將在雙城論壇上向中國反應，...

路透：美英等至少7國 暗助台造潛艦

路透報導，美國、英國等七個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人士...

勇鷹高教機 量產首架飛交

漢翔首架量產型的「勇鷹高教機」昨橫跨中央山脈飛抵台東志航基地，勇鷹降落後，志航基地舉行灑水迎接儀式為新機洗塵；空軍司令部...

共機頻繁擾台 邱國正：最近敵情嚴峻

前天共有廿七架共機擾我西南空域，國防部更首度掌握到有一架運油廿參與。國防部長邱國正昨天表示，最近敵情嚴峻，幾乎沒有停過，...

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

據路透報導，美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人...

共軍昨同時出動兩種加油機 轟油六也上場

昨天（11月28日）中共空軍派出27架飛機進入我方防空識別區，其中最引人矚目的，是剛服役不久的運20加油機（共軍稱運油2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。