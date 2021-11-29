軍友社慶70周年 訪國防部致贈慰問金
今年10月31日，是中華民國軍人之友社創社70週年，原本預計在台北舉辦大規模「向國軍致敬」慶祝餐會，邀請偏遠單位、去年表現優異的官兵參加，却因為新冠肺炎疫情被迫取消。軍友社因此利用節省下的費用，改舉辦「向國軍致敬」慰問行程，今天前往國防部，並且致贈慰問金，給國防部、國防大學、陸海空三軍司令部，以及三個獨立指揮部（憲兵、後備、資通電），感謝國軍官兵對國家的付出與貢獻。
軍友社理事長李棟樑上午由秘書長蔡鴻圖陪同前往博愛營區，國防部由參謀總長陳寶餘上將等人接待。過去七年半來慰問了將近1400個（次）單位的李棟樑說，今天除了致贈各單位慰問金，也要向三軍司令、指揮官及各級主管，對他擔任軍友社理事長7年半期間的支持與協助表達感謝。
李棟樑表示，七年半期間，社會曾經遭遇到過高雄氣爆、復興空難，以及自己家鄉台南的嚴重寒害，每次災難發生時，國軍投入救災的付出，都令他銘記在心。雖然明年即將卸任，但他仍希望未來個人事業繼續與弟兄姐妹們站在一起，持續支持國軍。
陳寶餘表示，國軍的任務本就是保家衛國，抗疫、抗旱、抗敵，都是份內應該做的。他代表邱國正部長與全體官兵，感謝李理事長對國軍的支持與鼓勵。
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