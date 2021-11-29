共軍昨同時出動兩種加油機 轟油六也上場

昨天（11月28日）中共空軍派出27架飛機進入我方防空識別區，其中最引人矚目的，是剛服役不久的運20加油機（共軍稱運油20），首度在台海現身；然而較不為人注意的是，解放軍另一種現役加油機轟油6（轟6轟炸機的改款），同樣也參與遠海長航，並且替殲10戰鬥機加油，使得航程不長的殲10，也飛到台灣東部海域。

28日共軍飛行動態中，12架戰鬥機（包括殲10/11/16）只是稍稍進入我方識別區西南角，真正引人矚目的是三個編隊，均穿過巴士海峽到台灣東南方才返航。一個編隊是空警500預警機與運8電戰機各1架，第二個編隊是5架轟6與4架殲10，第三個編隊由1架運油20與2架殲16組成。其中飛得最遠的，是轟6與殲10組成的第二編隊，折返點已經位於東經123度以東，在我方的防空識別區邊線之外。

這與平日共機遠海長航的樣態，呈現很大落差：因為單引擎的殲10航程不長，一般預估介於國軍的F-16與經國號之間。以往中共戰機如果飛出島鏈，必然是Su-27/30或殲11/16之類大型機種，這次居然是殲10飛得最遠。由於與殲10同一梯隊的僚機，包括5架轟6，因此不難推斷，其中至少有一架是加油機轟油6。

1980年代，歐美國家與北京處於蜜月期，中共因此向英國購得空中加油莢艙，隨後成功自製，裝在轟6轟炸機上，成為轟油6。與目前遠海長航的主力轟6K不同，轟油6是以早期轟6改裝，使用的「渦噴8」發動機，是仿製1950年代初期蘇聯的AM-3，推重比與耗油性就今天來看都很落伍。這使得轟油6的性能明顯落後於其他國家的現役加油機：它大約只能替友機提供18噸燃油，數字約僅達美軍最老的KC-135的一半，更遠遠落後歐美與俄國新一代加油機。也因此運油20入列，加油量可達轟油6的三至四倍，將對於我方的空防，造成更重的壓力。