共軍新式加油機現身 邱國正：可往第一島鏈外進行任務

昨天共有27架共機擾我西南空域，國防部更首度掌握到一架空中運油機「運油20」參與。國防部長邱國正今天表示，這次特別的是有加油機，共軍可以往第一島鏈外進行任務；另外，也沒有海上兵力，代表他們的聯合作戰可以分批來做。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、退輔會等單位，以「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委林淑芬關切昨天擾台的共機首次被記錄到有運油20，邱國正說，共軍擾台也好，各種演訓也好，一定是聯合作戰的概念，這次比較特別的是除了有加油機外，沒有海上兵力，代表共軍的聯合作戰概念可以分批來做，而有加油機代表共軍不只擾台，也具備了可以往第一島鏈以外進行任務的能力。

林淑芬追問，既然共軍出動加油機，那我國是否也要強化我空軍制空能力，例如添購空中加油機？邱國正說，建軍備戰是長時間規劃，要考量到未來要購買什麼裝備，要評估的地方很多，例如我方自己的能耐，強化軍備不是只靠軍備競賽。

下個月將舉行公投四案投票，民進黨立委劉建國關切這陣子或公投當天是否可能有更多共機擾台。邱國正說，中共最近有很多動作，沒有停過，國軍每天都可以掌握很清楚，共機擾台從當天半夜到深夜八、九點好幾梯次擾台，最近都是這樣，至於公投當天會不會有更多共機，國軍會持續關注，這是本務。

民進黨立委蔡適應和國民黨立委呂玉玲關心國軍當天投票狀況，蔡適應說，去年投票日有5千多人留守，這次人力狀況有無不同？邱國正說，這次一切運作正常，國軍一樣以戰備整備為重點，該輪值的、該整訓的、該休假的都正常，沒有特別安排，不過因為現在狀況多，每個部隊留守的人數不同。

呂玉玲問，能否在不影響整備的情況下讓國軍能投票？邱國正說，有人向他提出，但他說不宜討論，最後結論就是以戰備整備為主，呂玉玲追問有沒有可能邱國正一聲令下本來該休假的官兵就不能休假回家投票？邱國正笑出來，並未回答，但「唉」了一聲。