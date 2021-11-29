陸官橄欖球隊迎新疑霸凌「玩過頭」 校方：嚴禁再次發生

陸軍官校橄欖球隊遭爆料舉辦迎新活動時，多名學長用手、腳圍毆一名學弟，還有一段影片流出，讓外界看了捏了把冷汗。對此陸軍官校今天表示，這是學生嬉鬧行為，會再加強學生生活教育，防止再發生。

據了解，陸官橄欖球隊今年迎新活動，舉辦在鳳山區某餐廳，其中一名學生在抽獎時，拿到千元大獎，眾人一起為他喝采，但多名同學動手又動腳行為被一旁圍觀人全都錄。

陸官學校今天表示，橄欖球隊在本月20日於校外舉行迎新活動，經查影片中學生行為是嬉鬧，並無霸凌意思，當事人也沒有不適感受，只是造成外界觀感不佳，確屬不當。

陸官說，學校為求慎重，由幹部與家屬連繫說明後，家長表達理解。陸官將加強學生生活教育，嚴格禁止類似行為再次發生。