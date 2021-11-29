快訊

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

封鎖南非太無情？全球擴散的「Omicron變種恐慌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眷村改建結束 國防部眷服處靠這項業務存續下來

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「眷村改建基金」在全國眷村完成改建後理應落日，但在新增眷村文化保存工作業務後，基金找到新舞台，國防部政戰局的眷服處也因此獲得存續。圖／新北市文化局提供
「眷村改建基金」在全國眷村完成改建後理應落日，但在新增眷村文化保存工作業務後，基金找到新舞台，國防部政戰局的眷服處也因此獲得存續。圖／新北市文化局提供

眷村改建基金」在全國眷村完成改建後理應落日，但在新增眷村文化保存工作業務後，基金找到新舞台，國防部政戰局的眷服處也因此獲得存續。

國防部向立法院提出「國軍老舊眷村改建基金111年度預算案報告」。國防部表示，眷改基金分別於96及100年間，修正眷改條例部分條文，新增眷村文化保存工作，以延續老舊眷村歷史記憶，並將志願役現役官兵納入零星餘屋價售對象，以落實官兵照顧及去化餘屋的目標。

據了解，曾有相關單位建議，因全國各地眷村文化保存工作始終集中於「竹籬笆」懷舊意像，同質性過高，運用價值狹窄，建議這項工作可融入全民國防工作，輔以退役裝備陳展等，擴大吸引民眾，讓政戰局所屬文宣單位共同從事。但傳考量為保留「眷服處」編制，這項建議被軍方拒絕。

此外，國防部也向立法院提出「國軍營舍及設施改建基金111年度預算案報告」，預告高雄205廠遷建工程委由高雄市政府代辦，111年度將辦理「光復、大樹北暨中科院林園營區」工程施工、監造及生產線機具採購等工作；此外，「資安園區專案計畫」部分，國防部「基信營區」現駐資通電軍指揮部所屬網路戰聯隊，並外借行政院國家資通安全會報技術服務中心等3個單位，該營區依行政院指導及配合土地活化政策，規劃搬遷至資通電軍指揮部「忠信營區」建置「資安園區」，111年度辦理細部設計圖說提送、審查及核定與調節營舍整修工程等作業。

眷村 國防部

延伸閱讀

國防部新年度預算 逾174億元進行機密軍備採購與研發

退將親中言論惹議 邱國正：不能沒辦法、正在研擬

瑞典極右政黨預算案過關受鼓舞 為政局增添變數

「你有力量 我也有應對」邱國正回應27架共機擾台

相關新聞

眷村改建結束 國防部眷服處靠這項業務存續下來

「眷村改建基金」在全國眷村完成改建後理應落日，但在新增眷村文化保存工作業務後，基金找到新舞台，國防部政戰局的眷服處也因此...

國防部新年度預算 逾174億元進行機密軍備採購與研發

立法院本周將就111年度國防公務預算進行詢答程序，國防部報告指出，111年度新增「F-16型機遠距精準武器」及「高高空無...

退將支持刺槍和500障礙訓練 指俄羅斯保留工兵鏟搏鬥訓

陸軍宣布強化刺槍術訓練，並將恢復500障礙訓測，引起各界討論。前陸軍副司令黃奕炳今天貼文表示，刺槍術是國土防衛階段戰技，...

陸軍官校迎新嬉鬧似霸凌 校方：嚴禁類似行為

陸軍官校流出影片，橄欖球隊活動上有一名白衣同學似乎正被十多人「圍毆」，標註「每年必有環節」。陸軍官校今天回應，學生無霸凌...

影／勇鷹高教機首架飛抵台東志航基地 軍事攝影迷興奮

漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」今天飛交台東志航基地，眾多軍事迷上午9時許，就聚集在志航基地飛機下降航道旁等待，直到10...

陸軍推動應用刺槍術訓練 邱國正：練心練技 支持

陸軍司令部下令全軍開始推廣刺槍訓練，陸軍6軍團21砲指部已組成示範性質的刺槍隊。國防部長邱國正今天表示，刺槍術是練技也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。