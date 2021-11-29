眷村改建結束 國防部眷服處靠這項業務存續下來

「眷村改建基金」在全國眷村完成改建後理應落日，但在新增眷村文化保存工作業務後，基金找到新舞台，國防部政戰局的眷服處也因此獲得存續。

國防部向立法院提出「國軍老舊眷村改建基金111年度預算案報告」。國防部表示，眷改基金分別於96及100年間，修正眷改條例部分條文，新增眷村文化保存工作，以延續老舊眷村歷史記憶，並將志願役現役官兵納入零星餘屋價售對象，以落實官兵照顧及去化餘屋的目標。

據了解，曾有相關單位建議，因全國各地眷村文化保存工作始終集中於「竹籬笆」懷舊意像，同質性過高，運用價值狹窄，建議這項工作可融入全民國防工作，輔以退役裝備陳展等，擴大吸引民眾，讓政戰局所屬文宣單位共同從事。但傳考量為保留「眷服處」編制，這項建議被軍方拒絕。

此外，國防部也向立法院提出「國軍營舍及設施改建基金111年度預算案報告」，預告高雄205廠遷建工程委由高雄市政府代辦，111年度將辦理「光復、大樹北暨中科院林園營區」工程施工、監造及生產線機具採購等工作；此外，「資安園區專案計畫」部分，國防部「基信營區」現駐資通電軍指揮部所屬網路戰聯隊，並外借行政院國家資通安全會報技術服務中心等3個單位，該營區依行政院指導及配合土地活化政策，規劃搬遷至資通電軍指揮部「忠信營區」建置「資安園區」，111年度辦理細部設計圖說提送、審查及核定與調節營舍整修工程等作業。