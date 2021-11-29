快訊

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

封鎖南非太無情？全球擴散的「Omicron變種恐慌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部新年度預算 逾174億元進行機密軍備採購與研發

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部111年度機密預算編列逾176億元用於武器裝備設施進行研發或採購。圖／中科院
國防部111年度機密預算編列逾176億元用於武器裝備設施進行研發或採購。圖／中科院

立法院本周將就111年度國防公務預算進行詢答程序，國防部報告指出，111年度新增「F-16型機遠距精準武器」及「高高空無人機系統」等軍事投資計畫，以有效嚇阻敵軍進犯，機密預算則有超過176億元用於武器裝備設施進行研發或採購；而國軍明年將持續進行「偵蒐戰術輪車研製」等計畫，擴大國防產業規模與後勤能量。

國防部向立法院提出「111年度施政計畫及主管預算案報告」與「111年度附屬單位預算案報告」。內容指出，111年度國防公務預算編列3726億3908萬6000元，較110年度增加108億6701萬1000元，其中公開部分含代編國安局9億2941萬5千元，合計編列3478億9838萬9千元。

而關於軍購的軍事投資部分，公開部分編列772億700萬3千元，保密預算則有177億88萬2千元，其中武器裝備設施有47億382萬6千元，科學研究則有129億9705萬6千元。

在有效嚇阻敵軍進犯部分，111年度新增「F-16型機遠距精準武器」及「高高空無人機系統」等軍事投資計畫，並持續執行「新型戰車」、「方陣快砲」、「F-16A/B型戰機性能提升」等案。計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」等預算263億3002萬5千元。地面裝備研發方面，以「偵蒐戰術輪車研製」等計畫，擴大國防產業規模與後勤能量。

F-16 立法院 遠距

延伸閱讀

退將親中言論惹議 邱國正：不能沒辦法、正在研擬

瑞典極右政黨預算案過關受鼓舞 為政局增添變數

「你有力量 我也有應對」邱國正回應27架共機擾台

四大公投 國防部支持官兵行使公民權宣講？

相關新聞

陸官橄欖球隊迎新疑霸凌「玩過頭」 校方：嚴禁再次發生

陸軍官校橄欖球隊遭爆料舉辦迎新活動時，多名學長用手、腳圍毆一名學弟，還有一段影片流出，讓外界看了捏了把冷汗。對此陸軍官校...

眷村改建結束 國防部眷服處靠這項業務存續下來

「眷村改建基金」在全國眷村完成改建後理應落日，但在新增眷村文化保存工作業務後，基金找到新舞台，國防部政戰局的眷服處也因此...

我在關島增設軍事聯絡官？邱國正：樂見且進行中

國防部長邱國正今天表示，樂見我國在美國關島增設軍事聯絡組或聯絡官，這件事已經在進行中；外交部長吳釗燮說，有結果後再向外界...

國防部新年度預算 逾174億元進行機密軍備採購與研發

立法院本周將就111年度國防公務預算進行詢答程序，國防部報告指出，111年度新增「F-16型機遠距精準武器」及「高高空無...

退將支持刺槍和500障礙訓練 指俄羅斯保留工兵鏟搏鬥訓

陸軍宣布強化刺槍術訓練，並將恢復500障礙訓測，引起各界討論。前陸軍副司令黃奕炳今天貼文表示，刺槍術是國土防衛階段戰技，...

陸軍官校迎新嬉鬧似霸凌 校方：嚴禁類似行為

陸軍官校流出影片，橄欖球隊活動上有一名白衣同學似乎正被十多人「圍毆」，標註「每年必有環節」。陸軍官校今天回應，學生無霸凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。