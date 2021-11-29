國防部新年度預算 逾174億元進行機密軍備採購與研發

立法院本周將就111年度國防公務預算進行詢答程序，國防部報告指出，111年度新增「F-16型機遠距精準武器」及「高高空無人機系統」等軍事投資計畫，以有效嚇阻敵軍進犯，機密預算則有超過176億元用於武器裝備設施進行研發或採購；而國軍明年將持續進行「偵蒐戰術輪車研製」等計畫，擴大國防產業規模與後勤能量。

國防部向立法院提出「111年度施政計畫及主管預算案報告」與「111年度附屬單位預算案報告」。內容指出，111年度國防公務預算編列3726億3908萬6000元，較110年度增加108億6701萬1000元，其中公開部分含代編國安局9億2941萬5千元，合計編列3478億9838萬9千元。

而關於軍購的軍事投資部分，公開部分編列772億700萬3千元，保密預算則有177億88萬2千元，其中武器裝備設施有47億382萬6千元，科學研究則有129億9705萬6千元。

在有效嚇阻敵軍進犯部分，111年度新增「F-16型機遠距精準武器」及「高高空無人機系統」等軍事投資計畫，並持續執行「新型戰車」、「方陣快砲」、「F-16A/B型戰機性能提升」等案。計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」等預算263億3002萬5千元。地面裝備研發方面，以「偵蒐戰術輪車研製」等計畫，擴大國防產業規模與後勤能量。