退將支持刺槍和500障礙訓練 指俄羅斯保留工兵鏟搏鬥訓

陸軍宣布強化刺槍術訓練，並將恢復500障礙訓測，引起各界討論。前陸軍副司令黃奕炳今天貼文表示，刺槍術是國土防衛階段戰技，多國仍在訓練，俄羅斯的軍隊中，甚至保留了以工兵鏟搏鬥的訓練課目。而陸軍過去因安全因素停止恢復500障礙，陸軍如今肯冒訓練風險恢復訓練，是有擔當、勇於負責的舉措。

黃奕炳筆名黃埔，他今天以「支持強化戰備訓練」為名在臉書貼文，支持陸軍強化刺槍並恢復500障礙訓練。認為所謂反彈、抱怨的「基層」，應屬少數，且是對戰訓課目的重要性與訓練目的認識不清所致。且在軍隊迭遭批評為「草莓兵」之際，陸軍加強訓練的強度，確有其必要，是一種負責任的作為，應該獲得國人的肯定和支持。

他說，部隊該不該實施刺槍術訓練？反對者經常以「技術制勝論」為論據，認為人類已經進入第三波戰爭，科技主宰戰場的勝負，拼刺刀的機會不多，實施刺槍術訓練，不符實際，是浪費時間。事實上，無論科技如何進步，那怕現代戰場五代戰機臨空，飛彈、無人機滿天飛，戰甲車橫行，火箭彈遍地烽火，除非不戰而降，否則地面決勝同樣會出現刺刀格鬥，甚至刺刀戰決定勝負的纏鬥。

他進一步說，台澎防衛作戰，進入國土防衛階段，我方在不得已時，必須倚托城鎮、山地與叢林作戰，拒止進犯之敵，近接格鬥的機率很高，前瞻未來戰場境況，理當有所準備。此外，拚刺刀的本質，是一種戰鬥精神和軍人血性的培養，由信仰、膽量和勇氣滙集而成，是以，刺槍術的訓練，已不僅僅是戰技訓練，更是一種精神、意志和團隊凝聚力的錘煉。

黃奕炳進一步說，再者，世界各軍事強國，包含中、俄、英、日和美軍部分兵力，都保留刺槍術的訓練，俄羅斯的軍隊中，甚至保留了以工兵鏟搏鬥的訓練課目。而在中外戰史上，更不乏以近戰格鬥扭轉戰局的例證。譬如：抗戰時的「石牌保衛戰」，是國軍為克服海、空軍劣勢，採取貼近日軍實施白刃戰，以弱勝強獲得勝利，被稱為「二戰中最大刺刀戰」。美伊戰爭（又稱第二次波灣戰爭）也曾發生英軍「全體上刺刀，和敵人打近戰，用刺刀衝鋒殲敵」，以寡擊眾獲得勝利的戰例。

對部隊該不該實施500公尺障礙超越訓練？黃奕炳表示，部隊戰鬥時，主要靠運動與射擊連繫接近敵軍，予以殲滅。500公尺障礙超越，全副武裝帶槍實施運動，綜合了三行三進，包括側行、爬行、潛行，伏進、滾進、躍進及攀爬、跳躍、平衡等所有的動作，更需要配合個人臨場反應、全身肌肉爆發力等要素，是最具整合效益的高強度訓練課目，也是最適用戰場環境的體能戰技。現代戰爭前線與後方的界線已經非常模糊，因此，此項訓練對所有地面部隊都適用，不因其為戰鬥部隊、戰鬥支援部隊或勤務支援部隊而有所不同。

黃奕炳表示，此項訓練在多年前，可能是較具危險性，或其他原因，被當時的長官叫停，令人扼腕。如今，陸軍肯冒訓練風險恢復訓練，有擔當、勇於負責，令人欽佩。

黃奕炳表示，總而言之，陸軍司令的上述作為，是一種強化部隊戰力、洗刷部隊汙名的有效措施，陸軍全體袍澤應該體認司令部的苦心，共同奮鬥，為斯土斯民犧牲奉獻。全體國人不分黨派畛域，也應全力支持陸軍和國軍在戰備訓練上的努力。陸軍加油！國軍加油！