影／勇鷹高教機首架飛抵台東志航基地 軍事攝影迷興奮

漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」今天飛交台東志航基地，眾多軍事迷上午9時許，就聚集在志航基地飛機下降航道旁等待，直到10時35分終於拍到勇鷹，首次進入志航基地交機精采一刻，勇鷹降落後，基地將舉行灑水迎接儀式為新機洗塵。

首架飛交空軍的勇鷹教練機，原訂今天上午9時從台中清泉崗基地升空，疑因為台東氣候不良，起飛時間不斷順延，直到今天上午約10時35分飛抵台東志航基地，正式交付空軍，志航基地已興建新型機棚。

空軍目前對勇鷹交接儀式態度低調，但現場拍照的軍機迷則相當興奮，認為勇鷹戰機是AT3之後，隔30多年後的國造自製戰機，相當值得期待。

吳姓軍事攝影迷表示，F5戰機其實不錯但機齡已高，雖然仍有不少國家仍在使用，但等待零件維修時程較長，對於飛機的保養維護壓力很大，勇鷹未來若取代F5作為高級教練機後，對於官校飛行員應該有更扎實訓練。