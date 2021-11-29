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影／勇鷹高教機首架飛抵台東志航基地 軍事攝影迷興奮
漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」今天飛交台東志航基地，眾多軍事迷上午9時許，就聚集在志航基地飛機下降航道旁等待，直到10時35分終於拍到勇鷹，首次進入志航基地交機精采一刻，勇鷹降落後，基地將舉行灑水迎接儀式為新機洗塵。
首架飛交空軍的勇鷹教練機，原訂今天上午9時從台中清泉崗基地升空，疑因為台東氣候不良，起飛時間不斷順延，直到今天上午約10時35分飛抵台東志航基地，正式交付空軍，志航基地已興建新型機棚。
空軍目前對勇鷹交接儀式態度低調，但現場拍照的軍機迷則相當興奮，認為勇鷹戰機是AT3之後，隔30多年後的國造自製戰機，相當值得期待。
吳姓軍事攝影迷表示，F5戰機其實不錯但機齡已高，雖然仍有不少國家仍在使用，但等待零件維修時程較長，對於飛機的保養維護壓力很大，勇鷹未來若取代F5作為高級教練機後，對於官校飛行員應該有更扎實訓練。
空軍司令部規畫，勇鷹新式高級教訓機預計於今年至115年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。今年底前應交機2架，明年預計交機8架。
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