陸軍官校迎新嬉鬧似霸凌 校方：嚴禁類似行為

陸軍官校流出影片，橄欖球隊活動上有一名白衣同學似乎正被十多人「圍毆」，標註「每年必有環節」。陸軍官校今天回應，學生無霸凌之意，並嚴格禁止類似行為再發生。

陸軍軍官學校今天發布新聞稿表示，學校橄欖球隊20日於校外舉行迎新活動，流出影片是由參加學生拍攝活動畫面後，發布於個人社群媒體。

陸軍官校指出，經查影片中學生嬉鬧行為，並無霸凌之意，當事人亦無不適感受，但造成外界觀感不佳，確屬不當，校方已由幹部與家屬聯繫說明，家長表達理解；校方也表示，會持續加強學生生活教育，並嚴格禁止類似行為再發生。

媒體報導，陸軍官校流出一支9秒影片，有一名白衣同學在人群中間似乎正被十多人分別用手、腳「圍毆」，並有數十人圍觀、嬉鬧，且流出影片畫面上標有「每年必有環節」字樣。