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陸軍推動應用刺槍術訓練 邱國正：練心練技 支持

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國防部長邱國正。記者徐偉真／攝影
國防部長邱國正。記者徐偉真／攝影

陸軍司令部下令全軍開始推廣刺槍訓練，陸軍6軍團21砲指部已組成示範性質的刺槍隊。國防部邱國正今天表示，刺槍術是練技也是練心，他支持這項訓練，器材和裝備陸軍規劃中；陸軍司令部參謀長章元勳說，刺槍術會照現有時數來進行，不會另外增加訓練時間。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、退輔會等單位，以「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。

陸軍6軍團21砲指部組成示範性質的刺槍隊，將原在體能幹部訓練班才能學習到全套刺槍術，包括基本刺、應用刺法、第一教習，而至標靶訓練、對剌訓練等，完成訓練。陸軍將逐漸擴大到全軍部隊，而因應部隊需求，也採購訓練所需大批木槍、護具。

民進黨立委蔡適應質詢時詢問邱國正是否支持刺槍術，邱國正說，軍隊訓練包含練膽、練技、練心等等，刺槍術是練技也是練心，陸軍對於器材和裝備正進行規劃，他支持這項訓練，刺槍術會列在訓練課綱裡，並依戰鬥支援部隊與勤務支援部隊的不同特性區分訓練方式。

章元勳說，刺槍術會照目前的時數來做，就現有時數勻調，不會增加訓練時數，若是戰鬥部隊，在第一和第二校期會少一點。

陸軍 邱國正 國防部

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