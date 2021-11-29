陸軍推動應用刺槍術訓練 邱國正：練心練技 支持
陸軍司令部下令全軍開始推廣刺槍訓練，陸軍6軍團21砲指部已組成示範性質的刺槍隊。國防部長邱國正今天表示，刺槍術是練技也是練心，他支持這項訓練，器材和裝備陸軍規劃中；陸軍司令部參謀長章元勳說，刺槍術會照現有時數來進行，不會另外增加訓練時間。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、退輔會等單位，以「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。
陸軍6軍團21砲指部組成示範性質的刺槍隊，將原在體能幹部訓練班才能學習到全套刺槍術，包括基本刺、應用刺法、第一教習，而至標靶訓練、對剌訓練等，完成訓練。陸軍將逐漸擴大到全軍部隊，而因應部隊需求，也採購訓練所需大批木槍、護具。
民進黨立委蔡適應質詢時詢問邱國正是否支持刺槍術，邱國正說，軍隊訓練包含練膽、練技、練心等等，刺槍術是練技也是練心，陸軍對於器材和裝備正進行規劃，他支持這項訓練，刺槍術會列在訓練課綱裡，並依戰鬥支援部隊與勤務支援部隊的不同特性區分訓練方式。
章元勳說，刺槍術會照目前的時數來做，就現有時數勻調，不會增加訓練時數，若是戰鬥部隊，在第一和第二校期會少一點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言