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「你有力量 我也有應對」邱國正回應27架共機擾台

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國防部長邱國正。記者徐偉真／攝影
國防部長邱國正。記者徐偉真／攝影

昨天共有27架共機擾我西南空域，國防部更首度掌握到有一架運油20參與。國防部長邱國正今天表示，最近敵情嚴峻，幾乎沒有停過，有些陸陸續續來的只是沒有對外發布，而國軍展現的態度是「你有力量，我也有應對」。

邱國正今天在立法院受訪時表示，最近敵情為什麼這麼嚴峻，幾乎沒停過，不光昨天，有些陸陸續續的只是國防部沒有對外發布，有特別的都會發布，共軍的用意不外乎就是慢慢消耗，國軍展現的態度是「你有力量，我會有應對」，我方會掌握機種，也會演習，作為之後行動方案的參考。

媒體報導，陸軍官校橄欖球隊日前舉辦的迎新活動中，疑似發生學長霸凌學弟的情況。邱國正說，他今天早上聽到消息，會向陸軍了解，他知道陸軍官校的橄欖球隊訓練很嚴格，但再嚴格都不該有逾越規範的動作，相信陸軍官校會處理妥當。

有民進黨立委修法提案，未來退將若有出賣國家的言論應取消月退俸。邱國正說，他還沒接到正式告知，退將有他的見地，從軍中出去的人發言對軍中會有影響，但現役人員沒有參與，也不會接受他們宣教，平民有發表言論自由，國防部的做法就是道德勸說，他在軍人離開前都有很誠懇地跟他們說不要節外生枝，到外面後也不是說一點辦法都沒有，相關單位正在研擬，如果國防部有參與他也會表達看法。

媒體報導，車用尿素短缺恐影響國軍飛彈發射車運作，邱國正說，有在調配，用尿素的車輛數量還能掌握，若要用其他車輛來代還掌控得住。

邱國正 國防部 陸軍

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