共軍空中加油機操演 揭仲：共軍恐已成「遠征型空軍」

中共今（28）日派遣由轟炸機、預警機、運油20空中加油機、殲16戰鬥機與殲-10戰鬥機組成的體系化打擊機群，飛抵我防空識別區南方與東南方。學者認為，共軍恐已真正成為「遠征型空軍」，我空防壓力大幅增加。

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天指出，在運油20服役前，中共空軍只有20餘架經轟-6改裝而來的轟油-6加油機與3架從烏克蘭購入的二手IL-78加油機。但轟油-6性能實在不能滿足空軍戰機的需求。轟油-6的最大載油量37噸，空中有效供油量只有18噸，而一架蘇30MKK最多可攜帶9噸燃油，也就是說，轟油6一個波次為2架蘇-30MKK加完油就只能返航了；揭仲說，更嚴重的是，轟油6只能替中共空軍少數幾種現役戰鬥機進行空中加油，例如殲-10。相較之下IL-78空中有效輸油量為60噸，擁有3個輸油管，可同時為3架戰鬥機進行空中加油，但數量實在太少。至於運油-20的空中有效輸油量在60到65噸之間，能夠為6架蘇-30MKK、殲-16這樣的重型戰鬥機進行空中加油，加油效能是轟油-6的三倍！

揭仲說，在28日之前，中共空軍雖然已多次實施遠海長航訓練，但由於缺乏性能良好的空中加油機，使中共空軍戰鬥機其實無法在第一島鏈外緣長時間執行護航任務，使得在實戰狀況下，這些無法獲得戰鬥機長時間護航的轟炸機、預警機與電偵機等，存活率其實非常低，並不具備真正的打擊能力。

揭仲表示，運油-20空中加油機日後若大量服役，代表中共空軍的戰鬥機就能大幅提升在第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等護航；以殲-16戰鬥機為例，自身作戰半徑在1500公里左右，若以運油-20進行二次空中加油，作戰半徑可擴大到3000公里，能夠覆蓋關島；使中共空軍的體系化打擊機群獲得在實戰中的作戰能力，不僅可有效執行對我東部戰力保存區的打擊任務，也可執行針對美軍的區域拒止/反介入任務的能力，真正成為「遠征型空軍」。