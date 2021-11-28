共軍27架快慢機隊闖我西南防空識別區 首見運油20

空軍司令部今天公布我西南空域空情動態，共軍高達27架快慢機隊出海穿越巴士海峽操演，其中甚至有一架運油20參與，為我方首度偵測。

運油20是中共由運-20大型運輸機改裝的新型加油機，是解放軍唯一的空中加油平臺，很可能會加裝硬管加油裝置，傳可裝載10噸燃油，可協助共軍戰機執行跨洋洲際飛行。

空軍司令部統計，今天有共軍空警-500機 2架次、運-9通信對抗機1架次、轟-6機 5架次、運油-20 1架次、殲-10機6架次、殲-11機 4架次、殲-16機8架次進入西南防空識別區。慢速機群在2架殲16戰機掩護下穿出台灣海峽，其中包括運油20機。

空軍表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。