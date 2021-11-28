獨／恐退將一言喪邦 綠委祭修法擬扣月退俸或罰千萬元

退役上將夏瀛洲日前透過中共官媒宣稱共軍有權在西南空域巡邏，「是在自己的國土上」，引發爭議。民進黨立委王美惠等19位綠委日前連署一項「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文修正草案」，宣稱針對「不肖退役空軍上將」發言，擬在法條中增訂「於公開場合從事散播不實言論且意圖破壞國體或變更國憲，顛覆政府，或通謀大陸地區或其派遣之人，意圖使台灣地區領域屬於大陸地區之言論或其他類似之行為」，領退休俸者「剝奪其月退休給與」，無月退給與者，最高處1000萬元台幣以下罰鍰。

修法要旨提及，考量法律不得對言論自由加以不合理限制，因此這項條法參考刑法侵害國家法益之犯罪，以散播不實言論且該當內亂外患罪之意圖為構成要件。

民進黨立委王美惠提案表示，鑑於近年兩岸關係緊張，為求兩岸政局之和平穩定，我國應充實國防，展現自我防衛之決心，確保主權、捍衛國土，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持台灣的前途，必須遵循全體人民的意志。惟近日有退休將領不實發言之爭議，已引起台灣人民及國際社會反感且不利台海和平，且退休將領個人不實言論不僅淪為北京統戰樣板，更有損國軍忠貞愛國的形象，傷害人民對國軍的信任。

提案指出，為要求退將言行應考量國家立場、國軍榮譽，因此擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文修正草案」。

提案表示，我國於108年三讀通過修正台灣地區與大陸地區人民關係例，明定曾任國防、外交、大陸軍事或與國家安全相關機關之正副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)體所舉辦之慶典或活動，而有「妨害國家尊嚴之行為包含向象徵大陸地區政之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為」，違者視情節得剝奪其月退休給與，但該次修法並未具體規範言論部分。

此次提案在原法條中加註：「於公開場合從事散播不實言論且意圖破壞國體或變更國憲，顛覆政府，或通謀大陸地區或其派遣之人，意圖使臺灣地區領域屬於大陸地區之言論或其他類似之行為。」

提案指稱，退將個人的不實言論，不僅淪為北京統戰樣板，有損國軍忠貞愛國的形象，傷害人民對國軍的信任，為要求退將言行應考量國家立場、國軍榮譽及台灣國人民意，因此比照政務副首長或少將上人員等不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害家尊嚴的行為，違者應處罰其退休俸的規定。而考量法律不得對言論自由加以不合理限制，因此參考刑法侵害國家法益之犯罪，以散播不實言論且該當內亂外患罪之意圖為構成要件，增列違反相關規定可剝奪其月退休給與，或無月退給與者，最高處1000萬元台幣以下罰鍰。