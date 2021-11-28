飛官誤觸武器系統 阿帕契攻擊直升機機砲輕損

海軍推動潛艦國造，即將進入原型艦6個船段組合階段，但外界質疑聲量仍未減少，最近有海軍退伍軍官在中國大陸網路平台發表評論，質疑台灣潛艦國造，軍方大表不滿，已表達保留法律追訴權，遭影射當事人國安會諮詢委員黃曙光、前任潛艦國造顧問郭璽都感到不平，郭璽決定對這位退伍海軍人士寄出存證信函，若不更正道歉，即提出民事訴訟。 潛艦國造工程從開工前後，就有人不斷放話影射全案涉有弊端，惹得黃曙光大為不滿，認為這是扯後腿。外界質疑潛艦國造大都集中在擔任設計顧問的GL公司，不過，GL公司已在今年8月前後，結束任務，陸續離開台灣。...

2021-11-28 11:10