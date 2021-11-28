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飛官誤觸武器系統 阿帕契攻擊直升機機砲輕損

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
AH-64E攻擊直升機。本報資料照片
AH-64E攻擊直升機。本報資料照片

陸軍航特部今天證實，早前一架AH-64E阿帕契攻擊直升機在執行例行熟飛訓練時，誤觸「武器系統」，導致機腹的30機砲啟動，砲管往下，降落時30機砲撞擊著地變形脫漆，現正檢討人員疏失。

位於桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部601旅日前在屏東演訓時，發生飛官操駕阿帕契直升機誤觸地獄火飛彈發射架拋棄開關，導致發射架脫落；今又傳「誤觸」武器系統意外，造成裝備輕損。

航特部指出，航空601旅一架AH-64E直升機，10月19日上午執行熟飛訓練時，因飛行員誤觸武器開關而未察覺，導致飛機落地時，30機砲槍管輕微磨損，經檢測維修後，已恢復妥善。

航特部強調，此案已完成調查，刻正檢討人員違失，另援引為例，要求各航空旅納入飛安態樣宣教，避免類案再生。

阿帕契

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