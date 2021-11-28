原民血統中將孫連勝 將接任空軍副司令
軍方12月1日有一批將領異動，除憲令部中將指揮官黃金財調陸軍副司令、遺缺由國安局特勤中心副指揮官周廣齊升任外，空軍副司令將由具魯凱族血統的空軍教準部指揮官孫連勝接任。
陸軍方面，憲令部中將指揮官黃金財調陸軍副司令、遺缺由國安局特勤中心副指揮官周廣齊升任。陸軍少將陳致航調憲兵202指揮官、陸軍少將于大任調憲兵指揮部參謀長、陸軍上校李永康調軍情局通信處處長佔少將缺、陸軍陳建義少將調花防部指揮官佔中將缺。陸軍少將侯嘉倫調陸官校長、陸軍少將馬吉瑞調關渡指揮部指揮官、陸軍少將林士偉調陸軍333旅旅長、陸軍上校譚勇調澎防部參謀長佔少將缺。
空軍方面，空軍教準部指揮官孫連勝中將調空軍副司令。
海軍方面，王國強少將調任海軍司令部副參謀長、許志中少將調海軍司令部計畫處長、劉寶文少將調192艦隊長、陳昌蔚少將調海軍戰系廠長、周忠恕少將調軍備局計評處處長、高志雄上校調海軍左營後勤支援指揮部指揮官占少將缺。
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