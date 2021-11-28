快訊

北台灣周二濕冷再轉乾冷！ 吳德榮：晝晴夜冷至下周日

桌球世錦賽／林昀儒、鄭怡靜混雙進4強確保獎牌入袋 將搶決賽門票

上校守孤島秀矇眼拆裝槍 陸軍獎他要求有為者亦若是

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
馬防部莒光守備大隊長自我訓練到能「蒙眼」拆裝建制下各式輕重槍械。圖／取自陸軍
馬防部莒光守備大隊長自我訓練到能「蒙眼」拆裝建制下各式輕重槍械。圖／取自陸軍

國防部長邱國正備詢時曾披露要守戍守孤島的官兵要有「與島共存亡，我死則國生」的準備，陸軍近期推崇一位駐守外島上校大隊長，他不但體能要求比照一般官兵，還自我訓練到能「蒙眼」拆裝建制下各式輕重槍械。陸軍司令徐衍璞推崇他是全軍軍官團的「榜樣」，為此為他拍攝影片向全軍各部隊播放，要求各部隊主官管比照的意味濃厚。

陸軍表示，當過兵的人都知道，新兵從入伍開始，就必須學習步槍的基本操作；下部隊，更要熟練建制武器。而多數軍官則以精熟戰術戰法、指揮作戰為長。但若有位三顆花的長官，既能運籌帷幄，又可以在蒙眼模仿夜暗的情況下，於時限內分解結合步、機槍，一定讓手下的官兵佩服不已。率部戍守馬祖前線的曹茹瑋上校，就是這樣一位讓手下心服口服的大隊長。

陸軍指出，曹茹瑋於今年9月接任莒光守備大隊，眼見中國大陸抽砂船經常出沒馬祖海域，加諸解放軍機艦擾臺的舉動，深感一旦兩岸發生衝突，外島前線首當其衝。守軍面對猝不及防的威脅，必須先做好應戰準備，以精熟訓練累積戰力，才能嚇阻敵人、肆應各種可能的突發狀況。

陸軍說，幾經思考，曹茹瑋認為，使官兵熟悉建制武器操作、提升戰技是基礎；有效激勵大家的訓練熱情，才是真正重要的目標。他決定從自身做起，重新複習單位內建制武器操作，包括T91步槍，及班、排用機槍與50機槍等，最後能在蒙眼、模擬夜暗的環境下，實施槍枝的大部分解結合，讓單位官兵大表佩服，覺得「上校指揮官做得到，我當然也可以」，單位士氣如虹、更加積極地投入戰備訓練。

任職莒光守備大隊步兵連的女上兵張璇在片中表示，某次站哨時，不經意發現曹茹瑋跟著一群弟兄在練習，大感訝異。她表示，鮮少看見有上校軍官，願意這樣放下身段、走入基層，帶著大家一起練戰技、了解弟兄姐妹的想法，凝聚單位向心，為所有官兵起了示範作用。

陸軍司令部表示，曹茹瑋的憂慮並非無地放矢。主因兩岸一旦發生衝突，本島部隊極難對外島增援，套句國防部長邱國正的話，守島官兵必須有「與島共存亡，我死則國生」的準備；也唯有武裝好自己，才能置諸死地而後生，打敗犯敵活下去。曹茹瑋從不起眼的槍枝分解結合著手，用以身作則，為領導統御寫下新註解。

據了解，曹茹瑋為軍人子弟，早年服務於特戰部隊，並曾擔任特戰連長，後擔任副總長執行官吳達澎侍從官，並轉往野戰部隊歷練，曾任269旅機步營長。他今年9月1日才奉派至馬防部莒光守備大隊，歷練重要指揮職，但他報到後，部隊卻發生性侵害事件。他只好帶領部隊，重新建立自信與榮譽。

陸軍 槍枝 邱國正

延伸閱讀

國軍恢復大型集會 「國軍第55屆文藝金像獎」昨頒獎

推漫畫版國防報告書 微笑邱國正現身卡通球國

美指共軍2027逼台談判 邱國正：中共不能逼我們做任何事

張其祿提「延長役期」 邱國正：我們也認真在思考

相關新聞

上校守孤島秀矇眼拆裝槍 陸軍獎他要求有為者亦若是

國防部長邱國正備詢時曾披露要守戍守孤島的官兵要有「與島共存亡，我死則國生」的準備，陸軍近期推崇一位駐守外島上校大隊長，他...

陸軍戰訓新政策 司令下令全軍推動應用刺槍術訓練

陸軍司令部下令全軍開始推廣刺槍訓練，陸軍6軍團21砲指部已組成示範性質的刺槍隊，將原在體能幹部訓練班才能學習到全套刺槍術...

陸軍要求刺槍與500障礙 軍官上靠北長官抱怨時間不夠

陸軍司令徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，包括刺槍、500公尺障礙，軍官精通各項建制武器，並要求部隊軍士官廣讀兵書與名將傳...

首架量產型勇鷹高教機明飛交台東 空軍灑水為新機接風

漢翔第一架量產型的「勇鷹高教機」，計畫明天飛交台東志航基地，基地將舉行灑水迎接儀式，為新機洗塵。

四大公投 國防部支持官兵行使公民權 宣講？依法行政

針對12月18日的四大公投，國防部表示，將要求各級部隊遵循「公投法」規範，支持官兵行使公民權利。至於官方能否在軍中對官兵...

昔冷戰產物今騎虎難下 防空識別區如何解套？

10月1日、2日、4日，中共軍機大舉進入我方防空識別區，連續創下單日38架次、39架次、56架次的新紀錄，累計整個月有20天曾經飛入防空識別區，總計196架次。11月呈現細水長流，至23日為止，只有一天沒有共機進入，總計113架次。累計今年到11月23日為止，327天共有206天曾有共機闖入，計820架次。比較年初至今的趨勢，可看出共機活動的密度與架次，都呈現持續增加。對於起飛監控的我方戰機，形成愈來愈沉重的負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。