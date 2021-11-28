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陸軍戰訓新政策 司令下令全軍推動應用刺槍術訓練
陸軍司令部下令全軍開始推廣刺槍訓練，陸軍6軍團21砲指部已組成示範性質的刺槍隊，將原在體能幹部訓練班才能學習到全套刺槍術，包括基本刺、應用刺法、第一教習，而至標靶訓練、對剌訓練等，完成訓練。陸軍將逐漸擴大到全軍部隊，而因應部隊需求，也採購訓練所需大批木槍、護具。
陸軍司令徐衍璞甫自美返國，著手推動各項戰技訓練。部隊傳他已下令所有官兵都必須通過500公尺障礙測驗，並恢復單槓、雙槓測驗，並要求所有人必須精通建制武器，並「精通刺槍」。有官兵上臉書「靠北長官」抱怨。
刺槍適合現代戰場與否，外界曾經有過激辯，但不可否認刺槍可作為部隊團體整合、鍛練團隊合作的運動。陸軍司令部近期下令推動刺槍訓練，准予部隊採購長度相當於制式T-91步槍長度的木槍、對刺訓練用護具，要求各部隊開始組織示範隊伍。
陸軍日前首度披露在6軍團21砲指部組成的刺槍隊，示範全套過去只在步兵學校體幹班才實施的刺槍教練，包括基本刺、應用刺法、第一教習，而至標靶訓練、對刺訓練等。21砲刺槍剌法精熟，隊型協調一致，訓練顯有時日。
陸軍司令部表示，陸軍各項訓練工作均依「年度訓令」及「部隊訓練計畫大綱」規定，強化「幹部練指揮，士官兵練戰技」等訓練作為，以提升部隊基層戰力；另藉各式指揮工具，磨練幹部戰鬥學能，熟稔野戰實務。
司令部表示，刺槍術、500障礙、手榴彈投擲、射擊等戰技訓項均在既有基礎上，秉「練力、練技、練膽、練心、練指揮」要求，勤訓精練提升部隊戰力，籲請國人持續支持與鼓勵。
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