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陸軍要求刺槍與500障礙 軍官上靠北長官抱怨時間不夠

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，包括刺槍、500公尺障礙，軍官精通各項建制武器，並要求部隊軍士官廣讀兵書與名將傳記。圖/取自陸軍影片
陸軍司令徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，包括刺槍、500公尺障礙，軍官精通各項建制武器，並要求部隊軍士官廣讀兵書與名將傳記。圖/取自陸軍影片

陸軍司令徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，包括刺槍、500公尺障礙，軍官精通各項建制武器，並要求部隊軍士官廣讀兵書與名將傳記。基層有挑戰訴諸社群喊話，認為部隊訓練時間已不夠用，讀衵時間有限，且各兵科戰訓要求不同，一體適用刺槍與500公尺障礙訓練，恐無視部隊專業與屬性。

一封近日廣發在臉書粉專「靠北長官」的軍中抱怨信件宣稱，金防部肇生所謂凌虐軍事訓練役男的事情，大批幹部遭到連坐，打擊部隊士氣。而陸軍司令上任以來，要求各單位看一些高空準則、七八本將軍傳記，須抽問寫心得。但部隊任務繁忙，他根本沒時間。

此信抱怨，陸軍要求所有人都要會五百障礙，但各兵科基地測驗、體能要求項目都不一樣，恢復單槓雙槓測驗我反倒覺得很好，但全部都要搞五百障礙，根本無視兵科屬性，意義何在？照這個邏輯，司令您是不是要身先士卒先跑一次五百障礙呢？現任總長是維持體能的標竿，他都沒有這樣要求了，他無法理解這個命令的意義。

信中還說，陸軍下令要求所有人精通建制武器，一個大隊長矇眼拆解武器，你竟然沾沾自喜的不斷宣傳，「新警察故事成龍矇眼分解槍枝看太多了是嗎？」那要分官設職幹嘛？要專業士官幹嘛？要兵器教官幹嘛？他所有時間拿來學武器就夠了，剩下的規畫跟領導還做不做？

信中表示，現在竟然要各單位精通刺槍，再次強調高層無視兵科專業跟屬性，說「示範單位21砲可以做到，各單位也可以」，這是集合15員體幹班師資，加上老師教學，一個月集中訓練，部隊哪有心力應付刺槍隊這個東西？而且這項作法根本無視兵科專業跟屬性。

陸軍 警察 教官

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