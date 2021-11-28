四大公投 國防部支持官兵行使公民權宣講？

針對12月18日的四大公投，國防部表示，將要求各級部隊遵循「公投法」規範，支持官兵行使公民權利。至於官方能否在軍中對官兵宣講政府對四大公投立場，國防部沒有明確表態，僅表示一切「依法行政」。

行政院副院長沈榮津日前在漢翔公司利用廠商聚會宣講四大公投事項表達政府立場，引起討論。立法院外交反國防委員會明天邀集各部會首長列席，以「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告。國防部將由部長邱國正與會，報告先送至立法院。

國防部表示，中華民國國軍是國家安全的守護者，也是自由民主的捍衛者，除戮力戰訓本務，維護國家安全外，同時也是我國自由民主永續發展的堅強後盾。公民投票是民主國家從政府到人民都認可的行使公民權的表現，國防部當然也支持官兵行使公民權。

國防部說，「依法行政」是維繫政治與社會制度化的基礎，也是民主法治的核心價值，國防部作為政府機關，處事行為準則當以「依法行政」為依歸。

國防部指出，公民投票法賦予年滿18歲的國民可透過投票方式直接表達個人對政策的態度與方向，自從施行以來，國軍官兵參與全民公投，均能廉潔自持、謹守分際，護衛民主自由的成果。因此12月18日的全國性公民投票，國防部亦秉持依法行政原則，在戮力戰訓本務之餘，支持國軍官兵行使公民權利，做為社會安定與國家安全的堅實屏障。

國防部說，面對快速變動且複雜的台海與區域安全情勢，國軍秉持「自己國家自己救」的決心，以及「勿恃敵之敵之不來，恃吾有以待之」精神，時時刻刻進行建軍備戰工作，勤訓精練，全力捍衛國家主權及守護人民與家園；另在確保國家安全的前提下，國軍部隊軍部隊保持正常運作，並依據「經常戰備時期突發狀況處置規定」確實掌握周邊海、空域動態，讓國人及官兵都能在安全、穩定的狀況下行使公民權利，國軍也將持續維護國家安全，捍衛民主、自由的核心價值。。

國防部表示，法治國家的重要精神在於政府機關恪遵「依法行政」原則。針對此次公投，國防部將持續要求各級部隊遵循公投法規範，支持官兵行使公民權利，國軍持續戮力戰訓本務，為守護自由民主的成果貢獻心力。