國軍恢復大型集會 「國軍第55屆文藝金像獎」昨頒獎

新冠肺炎疫情趨緩，國防部恢復舉行大型集會，昨晚舉行「國軍第55屆文藝金像獎」頒獎典禮。國防部長邱國正表示，國軍是術德兼備、允文允武的優質部隊，透過文藝力量，將無形戰力溶入有形戰力，用軟實力彰顯硬實力，是一種正向能量的宣傳。

國軍年度藝文盛事「國軍第55屆文藝金像獎」頒獎典禮，於昨（26）日晚間於國防部博愛樓迎賓大廳舉行，典禮由邱國正主持。此次頒獎典禮是今年疫情趨緩以來，國防部所辦理的第一場大型活動。

邱國正致詞時表示，他身為國軍的一分子，要向每一位今年報名文藝金像獎的參賽者致上誠摯謝意，不論得獎與否，都看到官兵在保衛國家的努力，感受到官兵在捍衛中華民國民主自由的辛勤付出，大家用不同的創作形式表達出來，讓更多的國人知道，始終有一群人，默默的在每一個工作崗位守護著大家，他們就是中華民國的軍人。在頒獎典禮的過程中，看到刻劃官兵堅忍神情的畫作，聽到特地為官兵寫的勵志歌曲，相信在場的每一位觀眾都跟我一樣深受感動，這樣軍民同心的信念，就是我們守護家園的信念。

邱國正說，國軍是術德兼備、允文允武的優質部隊，透過文藝的力量，將無形戰力溶入有形戰力，用軟實力彰顯硬實力，這是一種正向能量的宣傳，更是把軍民連結在一起的橋梁。