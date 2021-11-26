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美眾議員團訪台 8架共機擾台西南ADIZ
美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野率團訪台，據空軍今晚發布共機動態，8架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。
根據空軍今晚6時發布的動態，8架共機（1架空警500、1架運8反潛機、2架轟6及4架殲16）侵擾台灣西南防空識別區。
高野（Mark Takano）、民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）、史羅金（Elissa Slotkin）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚總共17人，於25日至26日訪問台灣，在此之前他們訪問了日本與南韓。
其中史羅金與梅斯分別於推特表示，傳出訪台消息後，中國大陸使館要求他們取消行程。
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