美眾議員團訪台 8架共機擾台西南ADIZ

無人載具已是當今最熱門的軍事領域與趨勢，世界各國莫不加緊腳步研發無人機或無人船艦，甚至是無人潛艇與自動駕駛車輛。而美國日前所進行的一項空中無人機回收實驗，更讓人看到無人載具未來的最新發展方向。美國國防高等研究計劃署（DARPA）與Dynetics公司，成功利用一架改裝過的C-130A運輸機，在空中回收一架X-61A小精靈（Gremlins）無人機。讓空中母艦在飛行中發射無人機執行作戰任務，並直接回收的新概念，向前跨出了一大步。

2021-11-26 12:21