魚叉飛彈採購預算增10倍 王鴻薇諷：發射新台幣給美國

國防部函送立法院「國軍110年度軍事投資執行概況表」披露，此案今年原僅編列6259萬元費用，但上半年突然暴增支出5億9246萬9000元，台北市議員王鴻薇指出，原來中華民國的錢是可以有這種花法的？短短半年可以暴增將近十倍，這是急著發射新台幣給美國嗎？財政紀律能看嗎？

王鴻薇指出，向美國採購「魚叉飛彈海岸防衛系統」案，國防部以此案「籌建時間急迫性及節省國防預算」，取消所有的工業合作，創下國防部從2010年立法規定要求對外採購的購案，要有一定比例的「工業合作」，也是在蔡英文時代，首度打破現有工合規範。

王鴻薇更質疑，若根據立法院資料披露我今年對美採購魚叉飛彈加速執行，其他軍購案有的甚至到現在也才執行十萬，而魚叉飛彈不但是超額增加預算，海軍還向陸軍借錢籌頭期款，難到這個飛彈真有什麼過人之處？為了要買他，一方面傷了國內自產研發空間，另一方面重挫財政紀律？國防部要不要說明？