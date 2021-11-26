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新兵國道即刻救援 陸軍司令部擴大表揚

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部擴大表揚日前7名同車協處危機的士兵。圖/中華民國陸軍臉書粉專
陸軍司令部擴大表揚日前7名同車協處危機的士兵。圖/中華民國陸軍臉書粉專

陸軍206旅所屬二兵洪子軒、許丞巽於21日搭乘專車返回營區途中，見遊覽車駕駛突然昏迷，臨機應變協助控制行駛中的車輛，成功阻止意外發生。陸軍司令部今擴大表揚，7名同車協處的士兵都受到奬勵。

中華民國陸軍臉書粉專今天貼文表示，步兵206旅訓員日前搭乘專車返營、行駛於國道途中，駕駛不明原因昏迷，7位訓員立即協助維持車輛穩定及報警，並在119指揮中心指引下，為司機實施基本救護。

六軍團指出，206旅新兵收假搭乘專車返營，途中駕駛突心肌梗塞瞬間昏迷，當時因車輛尚在行駛中且該處為下坡轉彎路段，致車輛急速偏移，二兵洪子軒、許丞巽發覺後，迅速至駕駛座協助，分由許員穩住方向盤、洪員協助林姓駕駛鬆開油門，並將車輛減速停於中線車道上，同時按下危險警告燈警示後方來車，避免後方車輛追撞，成功化解危機。

六軍團表示，雖然駕駛送醫後仍宣告不治，但洪子軒、許丞巽即時且適當的處置，成功保住同袍性命，見證家庭、學校、軍事教育的成果。

陸軍206旅所屬官兵洪子軒、許丞巽二兵，於21日搭乘專車返回營區途中，見遊覽車駕駛昏迷，當下臨機應變立即協助控制車輛，阻止意外發生。圖/軍聞社
陸軍206旅所屬官兵洪子軒、許丞巽二兵，於21日搭乘專車返回營區途中，見遊覽車駕駛昏迷，當下臨機應變立即協助控制車輛，阻止意外發生。圖/軍聞社

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