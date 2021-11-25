對美買魚叉飛彈加速執行 陸軍轟雷、銳霆案步步為營

「國軍110年度軍事投資執行概況表」披露我今年對美採購魚叉飛彈加速執行，但其他軍購案卻堪稱「步步為營」。陸軍提早編列對美採購M109A6自走砲的「銳霆專案」，今（110）年上半年只執行了10萬元預算，美8月宣布售我後，我方還在等待發價書簽署；而陸軍採購海馬斯多管火箭的「轟雷專案」，今年度配賦有18億元，上半年僅需執行3億餘元，且並未執行完畢。研判因此可借支給海軍充作魚叉飛彈頭期款項。

「國軍110年度軍事投資執行概況表」指出，陸軍遠程精準火力打擊系統（轟雷專案），今年配賦預算額度為18億7980萬元，上半年為3億餘元，實際執行額度為2億4968萬4000元，案內未支畢款項是軍購裝備款項，將在第四季帳單辦理支付。

此外，陸軍採購新型155公厘自走砲今年編列預算額度為13億3854萬3000元1到6月份僅支出35萬元，實際執行則僅10萬元，國防部表示，此案已今年8月4日知會國會，待發價書簽署後，依實需辦理支用。新型戰車今年編列款項則為58億元，上半年編列預算196萬元，實際執行數則為135萬元，主要是給付駐美聯絡官的生活費，暫無軍備交付、訓練實際費用執行。

美國8月宣布軍售台灣40輛M109A6自走砲，國防部111年度預算書指出，我預期首批8輛於2023年交運，2024及2025年各交運16輛。但軍售期程需考量多方因素，可能還有變數。