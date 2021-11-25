政院通過海空戰力提升計畫特別預算案 拚本會期三讀

立法院前天三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，行政院會今天討論「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，特別預算編列2372億餘元，全數以舉借債務支應，拚立法院本會期三讀通過。行政院發言人羅秉成表示，希望能在最短期程內，快速提升戰力，建構防衛體系，並落實國防自主，構建厚實國防產能。

立法院24日經過表決，三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，賦予國防部編列上限為2400億元特別預算的法源，以採購雄昇飛彈等八項國造軍備，其中有1800餘億元，將由中科院發包給國內民間廠商。

8項採購項目分別為海軍高效能艦艇、岸置反艦飛彈系統、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、雄昇飛彈系統、萬劍飛彈系統、野戰防空系統。

行政院會今天通過主計總處提報之「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」。歲出編列2373億元，包含：一、反艦：岸置反艦飛彈系統計畫經費（第1、2階段）797億元；海軍高效能艦艇計畫經費(第1、2批)692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。

其次是防空，野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元。第三是反制：無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。以上歲出所需財源2,373億元，全數以舉借債務支應。

羅秉成表示，面對當前敵情威脅日益嚴峻，此次特別預算結合「國防自主」政策，希望能在最短期程內，快速提升戰力，建構防衛體系，並落實國防自主，構建厚實國防產能。國家安全不分黨派，也請朝野立委共同支持。