獨／海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 公開數據證實此事
我對美採購魚叉飛彈100套800多億元預算今年列111年度預算案準備逐條審議，但國防部近日函送立法院「國軍110年度軍事投資執行概況表」披露，此案去年原僅編列6259萬元，但上半年突然暴增支出5億9246萬9000元，全案「急行軍」執行。這項數據證實是海軍向陸軍從已核定採購海馬斯多管火箭系統的「轟雷專案」所借支，用來支付採購魚叉飛彈首期生效款。
這項「國軍110年度軍事投資執行概況表」顯示今（110）年各項國內外軍購案預算執行進度，包括陸軍向中科院採購50架戰術型近程無人飛行載具，年度預算已110年8月31日支用完畢；美售我第三代陸區系統已完成換裝；另外預算執行進度達百分之百的建案，包括海軍特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案、新型兩棲船塢運輸艦都已完成換裝或下水。
此外，以「高效能反裝甲飛彈」與「人攜式短程防空飛彈」為名對美採購採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240至1700枚、發射器57套、發射車100輛，以及剌針防空飛彈，預算執行率分別為99.9%與100%。陸軍先前曾向立法院報告TOW 2B RF無線導引飛彈可望於明（111）年開始接裝，剌針防空飛彈則要等美方12月再行公布。
而在對美採購「魚叉海岸防衛系統」，110年度原編列6259萬6000元，1到6月卻分配到6億4355萬2000元，實際上支出5億9246萬9000元。
據了解，國防部是動用預算調控機制，先自陸軍業經立法院本會期三讀通過採購M109A6自走砲、海馬斯多管火箭系統等法定預算，「借錢」支付美方，讓海軍採購魚叉飛彈購案生效。海軍司令部昨日暫未回應。
美國去年宣布售我百套岸置機動魚叉飛彈海岸防衛系統，美方軍備界消息證實，海軍月前已與美方簽定發價書，並支付新台幣6億餘元的首期專案生效款，開始執行首批購案。海軍未公開證實此事，但「國軍110年度軍事投資執行概況表」披露上情。
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