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中科院被指恐成發包中心、鐽震案2.0 國防部出聲辯護

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院院會今(23)日三讀通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例」，中科院被質疑將成發包中心、全案恐成「鐽震案」2.0。圖/取自立法院直播畫面
立法院院會今(23)日三讀通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例」，中科院被質疑將成發包中心、全案恐成「鐽震案」2.0。圖/取自立法院直播畫面

立法院院會今(23)日三讀通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例」，中科院被質疑將成發包中心、全案恐成「鐽震案」2.0。國防部表示，中科院為政府成立的行政法人，依設置條例接受國防部委託，監督辦理武器系統生產製造及研發的整合，並非僅為發包中心；有別「鐽震案」是以民間公司處理政府軍購，規避政府監督機制，兩者不宜類比。

國防部表示，「海空戰力提升計畫採購特別條例」主要考量當前敵情威脅嚴峻，嚴重影響我國防安全，亟須在短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產的國造武器裝備，以建構不對稱戰力；行政院依據預算法第83條規定，將特別預算送立法院審議，以利籌獲「各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統」，有效提升國軍整體戰力，確保國家安全。

國防部表示，此次通過的特別條例，不同以往對外軍購的性質，除可充分兼顧戰力籌建之外，同時貫徹國防自主政策，使國防資源發揮最大作戰效益，兼顧國防安全與經濟發展，有效結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、提升產業效益及創造就業機會；期透過資源釋商政策，擴大經濟動能，使軍民共享成果，帶動國防產業發展。

國防部強調，中科院為政府成立之行政法人，依設置條例接受國防部委託，監督辦理武器系統生產製造及研發的整合，並非僅為發包中心；有別「鐽震案」是以民間公司處理政府軍購，規避政府監督機制，有可能遭到有心人士把持及圖利特定人士之嫌，上述兩者組織性質、功能需求均有所不同而不宜類比；國防部將強化專案管理及督管稽核機制，以確保適法執行量產，如期如質獲得所需武器裝備。

國防部表示，為因應迫在眉睫的敵情威脅及安全挑戰，此次2400億特別預算的戰備急需，除了彰顯自我防衛決心，以備戰而止戰，更蘊含了扶植牽引與帶動國防產業鏈的附加效益，不只是生產，更是未來軍備作業維持能量的國內深耕，籲請國人支持。

國防部 中科院 立法院

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