【重磅快評】從2400億特別預算看民進黨完全執政的嘴臉

立法院今天（23日）中午審查海空戰力提升計畫採購特別條例，賦予行政院編列2400億元特別預算，採購包括沱江級巡邏艦、岸置雄風飛彈、天弓三型與天劍二型地對空飛彈、雄二E巡弋飛彈、劍翔反雷達無人機等十案。在野黨雖然提出，應該改將相關支出列在年度預算、對美軍購編在特別預算，但在民進黨立委的人數優勢下，條例仍然全文通過。

其實以立院目前的席次，這個結果完全不令人意外，然而看到民進黨完全執政後的嘴臉，相對幾年前的他們，還是令人不勝感慨。

海峽兩岸軍力失衡，我方亟待擴充國防投資，可說是目前朝野共識。國民黨與民眾黨立委的發言，也不否認相關項目採購的必要性。在建軍需錢孔急，中央政府總預算國防支出比例難以暴增的前提下，特別預算也勉強可說是不得已之舉。然而目前國軍提升制海制空戰力的計畫，遠不只這十項，政府却選擇只挑選其中國造的十項，對於用途完全相同的對美軍購案，例如愛國者三型飛彈、魚叉飛彈等，繼續保持在年度預算，這難免令人感到質疑。

按理說，特別預算是不得已而為之的非常手段，必須要有夠高的正當性，才該冒著對財政紀律的衝擊而編列。因此特別預算的項目、支用等資訊，原本就應該比一般年度預算更透明、更公開。就此前提而言，對美軍購與武器國造，二者最大差別，其實正在透明度：前者會由美國五角大廈公布清單，一切攤在世人眼前；後者則可以保持神秘，外界不易窺知數據細節。軍事措施保持機密性，當然有其必要，因此將具備先天保密優勢的國造武器，放到最須公開檢視的特別預算，等於放棄了相關方案的機密性。

另一方面，特別預算條例規定，排除政府採購法等諸多限制。如此一來，形同讓政府手握特大號的空白支票，可以在監督極少的情況下，就決定交付給自己屬意的廠商。在高端疫苗事件之後，希望全民不擔心裡面沒有上下其手，不會藉機對「自己人」綁樁利益輸送，豈非癡人說夢？

此外，特別預算編列的要件，一是具備需求急迫性，二是規模難以用年度預算消化。就此而言，海巡署艦艇預設戰時加裝雄風飛彈的能力，全案不過32億元，並且從後年（112）才開始編列，怎麼看都不符合特別預算的條件，實應轉回年度預算處理。

當然，國民黨提出的動議，要求以現有年度預算中，金額相近的對美採購案，替換掉政院編列的國造武器項目。主張本身當然不切實際，然而站在席次劣勢的在野黨角色，既然不可能贏得表決，本來就可提出宣示性質的對案，用以凸顯當初行政部門編列預算的荒謬性，倒也無可厚非。

真正比較令人傻眼的，是民進黨立委在表決前後的發言，為了國家生存與國防安全，所以必須全力支持政府，通過加強戰力的方案。外界若質疑方案的執行層面，採取方式是要求大家相信國防部、中科院等主事單位的操守與用心，對方若是懷疑到底，就要殺人誅心，將其上綱上線到「阻攔軍購」、「存心妨害國防」等層次。總之，眼看對岸軍事威脅如此強大，居然還說三道四，還不願意配合政府，就是忠誠問題，就是敵我矛盾。

年齡稍長一點的讀者，恐怕很難不覺得，類似論調宛若回到老蔣總統時代。年輕一點的讀者，浸淫於當局為了替他們建構歷史與記憶，精心炮製諸如「返校」等一系列藝文作品時，會不會有那麼一瞬間，腦海角落突然感受到，當年與現在之間，宛如《動物農莊》中的人與豬，愈來愈看不出差別？