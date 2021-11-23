綠人數優勢輾壓 2400億海空戰力提升特別條例爭議中三讀

立法院會上午經朝野3個多小時鏖戰，表決三讀通過涉及8項採購項目、5年高達2400億元經費的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，計畫於111至115年期程內，獲得國造各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統。

法案中第5條規定：「計畫採購所列項目之獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立之法人、機構或團體辦理，不受政府採購法第19條及第22條第1項規定之限制」。遭國民黨立委批評是「達震案2.0」條款，排除政府採購法，認為中科院將成發包中心，愛給誰就給誰，國民黨立委費鴻泰宣稱，此案必成弊案。

採購條例第一條規定，為因應敵情威脅及迫切之國防需要，採國造自製方式為主，快速籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，以提升海、空防戰力及聯合作戰效能，確保國家安全及區域和平穩定，並達到強化國防自主及國內經濟發展目標。

全案2400億元特別預算將投入高效能艦艇(第一階段)、高效能艦艇(第二階段)、岸置反艦飛彈系統(第一階段)、岸置反艦飛彈系統(第二階段)、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空飛彈系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、野戰防空武器系統。

國民黨立委陳以信、賴士葆披露，全案中有1800餘億元將由中科院發包給民間參與，計畫分配給造船業116億元、營造業312億元、車輛業335億元，機械業659億元。且其中將5項原在公務預算的國造武器持續案抽離到特別預算，顯係藐視立法院。國民黨團等在野黨團雖針對條例監督提出多項附帶決議，但經表決多遭否決。