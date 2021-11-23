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台東神秘爆炸巨響 間接證實國產自製飛彈愈來愈精準
中科院日前晚間在屏東與台東兩地試射飛彈，空中即傳出巨大爆炸聲響，引起網友熱議。軍事專家認為爆炸巨響，間接證實飛彈精準命中目標，「強弓專案」愈來愈成熟了。
這個月18日晚間，台東地區突然傳出一聲巨大聲響，民眾在家中都能感受窗戶震動，紛紛在臉書社群詢問這個神秘巨響來自何方，幾乎整個台東由北到南都聽到，最後透過消息才得知是試射飛彈。
軍事專家認為依射擊通報管制範圍圖研判，中科院應持續執行「強弓專案」的驗證，也就是從成功發射天弓二型靶彈，再從九鵬發射天弓三增程型防空導彈，進行空中追尋攔截。
若聽到巨大爆炸聲響，且聽到範圍如此廣泛，這也間接代表弓三命中目標。畢竟空中爆炸聲響，比起飛彈初始發射的聲響傳導還要更大更遠。
「強弓專案」是將弓三飛彈的射擊高度由45公里提升到70公里，可在中國導彈進入平流層之前予以攔截擊毀。而從5年前台東地區幾乎每年都有1至2次聽到巨響，軍事專家認為弓三性能愈來愈成熟，愈來愈精準。
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