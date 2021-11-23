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國防部：一艘美艦今由南向北通過台灣海峽

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍第七艦隊公共事務部今天發出新聞稿，指一艘美軍勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯」號（DDG 69）於今（23）日按照國際法例行通過台灣海峽。圖／美軍第七艦隊公共事務部
美軍第七艦隊公共事務部今天發出新聞稿，指一艘美軍勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯」號（DDG 69）於今（23）日按照國際法例行通過台灣海峽。圖／美軍第七艦隊公共事務部

美軍勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯」號（DDG 69）今（23）日通過台灣海峽，國防部表示，美艦一艘航經台灣海峽由南向北行駛，通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍第七艦隊公共事務部今天發出新聞稿，指一艘美軍勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯」號（DDG 69）於今（23）日按照國際法例行通過台灣海峽。而該艦通過台灣海峽表明了美國對自由開放的印太地區的承諾。美國軍隊可在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

國防部上午舉行記者會，針對國軍已將南北海域列為聯合制海決戰防衛重地，發言人史順文表示，國軍戰力整備秉持「以作戰為背景、訓練為著眼」的原則，本「戰場即訓場」，平時就透過戰場經營，讓官兵熟悉戰場環境，以達「立即應變、立即作戰」的目標；而國軍各部隊持續因應敵情威脅，適切的調整訓練區域與方式，以符合「實戰化」要求。

國防部同時發出新聞稿表示，美艦一艘航經台灣海峽由南向北行駛。通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

台灣海峽 國軍 美軍

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