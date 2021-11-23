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強化全民防衛 前防長建言：軍事訓練役從4個月延長至1年

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國防部前部長蔡明憲今與專家學者舉行台灣國防安全建言記者會。記者鄭媁／攝影
國防部前部長蔡明憲今與專家學者舉行台灣國防安全建言記者會。記者鄭媁／攝影

國防部前部長蔡明憲今與專家學者舉行台灣國防安全建言記者會，在強化台美日亞太區域安全合作方面，呼籲執政當局積極爭取參加明年泛太平洋聯合軍演。並建議政府主動邀請美、日、澳等國，參加明年漢光聯合軍演，並建構區域危機聯合處理平台。

蔡明憲指出，在強化後備動員及全民防衛的作為，他提出3點建議，包括落實徵兵與募兵並行政策，軍事訓練役從目前4個月延長至1年；並依「全民國防教育法」規定，高中職及大專院校學生，及全國公務員，必須接受每年8小時多元全民國防教育及實務培訓，以強化、落實國家全民防衛意識及經驗。

蔡明憲提到，國防部規畫明年起教育召集訓練延長至2周，他建議甚至可延長至3周；訓練內容包括敵情分析，國際現勢，城鄉防衛，聯合軍演，反情報，反滲透實務，領導統馭等課程。

中興大學法政學院前院長蔡東杰說，在戰爭風險瀰漫下，台灣受到國際社會正面關注幾乎前所未有，但是到目前為止，所有關注仍是口惠實不至，重要盟邦如美、日，實際行動仍尚未到位，絕不能自認為台灣目前已經還不錯，要做好自助而後人助的打算。

蔡東杰說，現行我國防制度和現在面對的問題是完全不對稱，全世界面對戰爭風險國家都是徵兵制，甚至以色列全民皆兵，兵制1年、1年半，老實說2年都不夠，現在正是絕對關鍵的時刻，台灣真的做好應對戰爭的準備嗎？

國防大學政戰學院前院長余宗基說，目前最脆弱的是後備動員，現役和後備如何相結合，正本溯源就是兵役制度調整。隨著兩岸衝突升高，明年成立後備動員署，後備動員和全民國防教育隸屬不同部門，恐有疊床架屋之虞，未來兩者業務可整合，集中四權，更利於工作落實。他建議以行政院層級，成立專責委員會負責督導，做好整合協調工作。

不過，中山大學中國及亞太區域研究所教授郭育仁認為，恢復徵兵仍是漫漫長路，現行募兵制有兩問題，一是姜太公釣魚，二是散槍打鳥，儘管國防部高層的縝密計畫，基層單位募兵都是「出公差」性質，無計畫性地四處擺攤，願者上鉤。他建議，募兵不應由基層負責，國防部可和人力仲介業者結合，效果會更好。

國防部 戰爭

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