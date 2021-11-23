「國軍第55屆文藝金像獎」完成評審 周五頒獎

國防部政戰局文宣心戰處長樓偉傑上午表示，「國軍第55屆文藝金像獎」已完成審查，評選出各項金、銀、銅像獎及優選獎等140件得獎作品及團體總錦標獎1個單位；頒獎典禮在本周五（26日）晚間6時30分舉行。

國防部今日召開「國軍第55屆文藝金像獎暨頒獎典禮規劃說明」線上直播例行記者會，由少將說明甄選主題、評選結果以及頒獎典禮的規劃，會中也特地邀請社會組的得獎者分享參賽作品，記者會中邀了勵志歌曲的得獎者現場演唱作品

樓偉傑表示，國軍文藝金像獎在國內的藝文領域算是歷史悠久的長青樹，軍中藝文活動不僅因應時代背景，呈現出不同的風貌，也同時記錄著歷史的軌跡。今年「軍人－當之無愧的英雄」為主題，就是希望能將國軍官兵在協助對抗疫情、紓解水情、以及面對嚴峻敵情時毫不遲疑挺身而出的勇敢與信念展現出來。

樓偉傑表示，參賽作品甄選計有美術、文字、音樂、多媒體及設計等5大類15項，區分國軍組及社會組，經由39位評審公正、客觀的合議審查，評選出金、銀、銅像獎及優選獎等140件得獎作品，及團體總錦標獎1個單位；頒獎典禮在周五（26日）晚間6時30分舉行，除邀請得獎人、眷屬及評審出席外，並透過青年日報社臉書現場直播。

國防部表示，頒獎典禮以「允文養心、允武養力」作為布置主題，主要目的是彰顯文藝活動對於建軍備戰的貢獻。為使得獎者增加榮耀感，比照民間金馬、金曲、金鐘獎的模式設置星光大道，得獎人在鎂光燈與掌聲中，由各類評審老師陪伴步入會場。同時，為營造得獎者期待與緊張刺激的氛圍，僅公布得獎人名單，各類獎項要到典禮當天才會揭曉。