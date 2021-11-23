達震案恐重演？海空戰力提升特別條例表決 朝野激辯

立法院院會今天審查攸關8項採購項目、5年2400億元經費的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，國民黨外交及國防委員會召委陳以信發言表示，民進黨團將強行三讀這項嚴重違反財政紀律的條例，未來恐無法避免「達震案」重現。

但民進黨團外交及國防委員會召委趙天麟則表示，面對中國的威脅，台灣有沒有辦法展現朝野一心的決心，面對全世界關注中國威脅時，可否共同不分朝野通過這項預算。民進黨會負起責任，向全世界宣示台灣有能力自製具防衛能力的船艦與飛彈系統。

立法院會上午逐條表決「海空戰力提升特別條例」，目前已通過第一條名稱，朝野立委輪番發言表達立場。陳以信在此案審查前發言表示，民進黨團將強行三讀海空戰力提升特別條例，國民黨團對提升國家國防戰力表達支持立場，但此法內容嚴重違反財政紀律，進黨在審議過程中的蠻橫作為，表達遺憾立場。

陳以信表示，國民黨團在審查過程中已表達此案違反財政紀律的兩個理由，首先其不符外委會通過特別預算的慣例，過去外委會處理的特別預算，都是軍事採購涉及國外採購的因素，確定軍售時間不能操之在我，而且對外軍購只有總價問題，沒有後續監督的問題，至少沒有後續國內監督的問題，所以對美軍購是以特別預算方式編列。現在採購新式F-16C/D戰機所需2432億元預算就是以特別預算編列，但海空戰力提升特別預算並非對美軍購，而是以國防自主對內採購為主，會產生嚴重後續監督問題，就是財政紀律問題。

他指出，此法第5條中只有一句話：本法得採限制型招標。就要將2400億元預算交給中科院，排除政府採購法第19、22條相關限制，且其中有高達四分之三、1830億元預算要國內釋商，中科院要將這1830億元預算轉包國內廠商生產，而中科院已轉型為行政法人，內部發包程序不受政府採購法規範，也不受新設國防產業發展條例規範。未來中科院轉包時依循的規範，等於是民進黨團所云：依照政府採購法的精神。中科院要再轉包這1830億元時，就看中科院的良心，中科院若有良心，就按政府採購法精神，若中科院沒有良心，政府採購法與國防產業發展條例拿他沒皮條，未來將無法避免達震案重現。

國民黨立委吳斯懷也表示，民主國家運作原則依法不依人，依制度不依政黨，必須有國會監督。國防部訂出條例，在野黨站在監督立場，竟一個字都不能改，無法監督，要國會作什麼？這1800多億元中科院愛怎麼搞就怎麼搞，違反民主國家運作原則，全案標準是達震案的陰影。

但趙天麟表示，中國窮兵黷武與對台武嚇的情勢受到全球關注，台海安全是全世界安全所繫，海空戰力提升條例十分重要，從蔡總統包括蘇貞昌而至國防部正式提出的條例，匡列八項戰力提升計畫，就是讓研發多年已可量產的飛彈系統正式建立起來，也包括讓船艦可搭載這些飛彈防衛我們的海域及空域的武器系統。

這2400億元可在5年內增強戰力，當中試圖進犯台灣時，要面對時我方相當先進且為國產的反制武器裝備，這是民進黨政府展現行政權的決心，但在野黨卻要以美軍軍購案取代這樣的計畫，過去國民黨在面對對美軍購展現消極抵制的態度，現在卻反而拿這樣的理由來說嘴，試圖改變計畫，這其中有行政權與立法權衝突的違憲問題。

他說，面對中國的威脅，台灣有沒有辦法展現朝野一心的決心，面對全世界關注中國威脅時，可否共同不分朝野通過這項預算。民進黨會負起責任，向全世界宣示台灣有能力自製具防衛能力的船艦與飛彈系統。