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海空戰力提升特別條例5保留條文有歧見 立院明表決

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國造雄風二型反艦飛彈。圖／軍聞社
國造雄風二型反艦飛彈。圖／軍聞社

立法院長游錫堃今天下午召集朝野黨團，協商「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，攸關8項採購項目、5年2400億元經費等5條關鍵條文，朝野激辯後仍無共識，游錫堃裁示相關條文繼續保留，交付明日院會處理，預計明日將表決完成三讀。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案。今日協商中，藍綠對相關5條保留條文仍無共識，國民黨團更提出修正動議，主張改納12項既有對美軍購項目，原草案的8項國產軍備預算，改列公務預算。

根據國民黨團修正動議，除了將條例名稱改為「陸海空戰力提升採購計畫特別條例」草案，並將政院版所提，要採購岸置反艦飛彈系統等8項目，改為採購魚叉岸防飛彈等12項項目。此外，將院版所提「得採限制性招標」等條文刪除，改為應依「國防產業發展條例」規定辦理。

民進黨團總召柯建銘質疑，國民黨團提出的修正動議，把原本編列在中央政府總預算的科目，挪過來特別條例中，把特別條例原本想採購的項目，放入總預算裡，除了總預算已經付委，不可能退回重編，也違反釋字第391號解釋，其次是責任政治無法落實，破壞權力分立原則。

國民黨團總召費鴻泰隨即駁斥，國民黨並沒有增加預算，特別條例也還沒三讀，哪來的違憲問題，民進黨不要亂戴帽子。

藍委江啟臣也說，不是行政院提出來的東西就叫憲法，包括要買的武器項目，哪些編列在特別預算，不能討論嗎？民進黨是打算特別條例過了，2400億元隨便花嗎？要用特別預算是屬於特別緊急、甚至是戰爭狀態，1996年台海危機，也沒有以特別預算處理武器採購。

江啟臣說，8400億元紓困預算每一期都還要審查，2400億花下去竟不用審查，民進黨要找理由編經費都可以講，不能說國民黨講的就是違憲、就是不支持國家安全，不要先扣帽子。

國防部長邱國正說，條例名稱寫的海空戰力，講的不是軍種，而是制空、制海；對於預算編列，他何嘗不希望軍備「錢一丟馬上來」，但就國軍以往經驗，以及考量外交處境等多個層面，對外軍購的不確定性太多，國防部一定會遵守財政紀律，嚴陣以待，他們也一定遵守紀律，不讓舞弊情事發生。

歷經2個多小時討論，朝野立委對5條原保留條文仍無法取得共識，游錫堃裁示，全案於明日立法院會處理。

國民黨 民進黨 立法院

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