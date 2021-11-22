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獨／嚴淘汰！國軍空勤與特勤加給明年度能領的人變少

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍空勤與特勤人員數量，是執行「不對稱戰力」的重要指標。本報資料照片，記者劉學聖／攝影
國軍空勤與特勤人員數量，是執行「不對稱戰力」的重要指標。本報資料照片，記者劉學聖／攝影

國軍空勤與特勤人員數量，是執行「不對稱戰力」的重要指標，但經比對今年與明(111)年國防部預算案中「空勤勤務加給」和「特種勤務隊及特種勤務中隊加給」編列額度，前者減列3125萬元，後者也減列達336萬元，懷疑關鍵戰備人力有下降趨勢。但國防部解釋，在嚴考核、嚴淘汰的訓練原則下，這與人員未完訓而淘汰有關。

「空勤勤務加給」區分為甲種1至3號，飛行軍官支甲種一號，同乘軍官支甲種二號，甲種一號部分，如中校每月支給4萬3200元，甲種二號的中、上校，每月可支領3萬3900元。有甲種3號與乙種空勤加給等。「特種勤務隊及特種勤務中隊加給」，合格納編的官兵每月支給2萬9500元，受訓留用的學員則為3000元。

比對今、明兩年國防部預算案發現，在「空勤勤務加給」部分，111年度編列預算計3億6590萬3千元，較110年度編列預算3億9716萬1千元減列達3125萬8千元；「特種勤務隊及特種勤務中隊加給」部分，111年度編列預算為4036萬8千元，也較110年度編列預算4372萬8千元，減列特勤加給336萬元。

國防部解釋，「空勤勤務加給」111年較110年列3125萬8千元的原因，是110年度預算以單位空勤人員編制數9成核實編列，而111年預算編列則改以單位實際員額加上預估新成員核實編列，以提高預算執行成效。

國防部進一步指出，飛行人員須完成基本飛行訓練，才能符合空勤儲備幹部資格，而在嚴考核、嚴淘汰標準下，結訓人數與召訓人數不免有落差，以致支領空勤加給人員與預算編列數有所差異。

在「特種勤務隊及特種勤務中隊加給」部分，國防部說，111年較110年減列336萬元，主要原因是111年度預算是以單位特種勤務人員編制數9成編列，但特勤隊屬於高度專業人力，每年只開訓2期，訓員必須完成基礎傘訓及特勤儲訓等高強度訓練，才能取得支領特種勤務加給資格，但通過高強度訓練人員未達召訓率百分之百目標，因此年度繳回不需支用數約300萬餘元。

國防部 國軍 特勤人員

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