獨／台美海巡交流先鋒 預校楊凱閎就讀美國海岸巡防學院

台美共同簽署被列機密的「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，提供一名台灣學生就讀美國海岸巡防學院，學成可望作為台美海巡合作橋樑。中正國防幹部預備學校日前公布，由該校109年班的楊凱閎赴美就讀。

台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」這項備忘錄今年7月啟動合作案，在警官大學學生因國考無暇赴美後，協調由軍方出人，但最後仍由海岸巡防署出具訓額，讓績優軍校學生接受美國在台協會（AIT/T）鑑測，派訓美國海岸防衛學校，四年大學制順利學成返國後，可望成為海巡署艦隊分署首位軍職初官。

針對上情，國防部表示應由海岸巡防署說明，海巡署則以此案被核定為機密，不便對外說明。

不過，中正預校月前在學校外牆披露成績優異赴國外軍校就讀的「紅榜」，披露首位代表我國赴美就讀美國海岸巡防學院者，是中正預校109年班的楊凱閎。