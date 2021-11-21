快訊

台中市區30日起停水47小時 「供五停二」後最大規模

國軍證實爭取採購AGM-158遙攻飛彈 美方已讀未回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍證實爭取採購AGM-158遙攻飛彈 美方已讀未回

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。圖／美國空軍官方網站
AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。圖／美國空軍官方網站

國防部戰規司長李世強日前在立法院證實，我國正在向美爭取採購AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。但據了解，美方至今未准我提出正式申購文件（LoR for LOA），是否出售目前也沒有結論。這項飛彈成為考驗當下拜登政府對台支持度的試金石。

我國過去曾公開正向美爭取F-16戰機所需的獲得的四種新型空對地武器，分別為：AGM-154 「聯合遙攻武器」（JSOW）、AGM-88 「高速反輻射飛彈」（HARM）、AGM-84H/K「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）、AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。

戰規司長李世強19日在立法院向民進黨立委趙天麟表示，「還在爭取的部分，現在只剩一個空軍的遠距攻陸飛彈AGM-158」。

國防部111年公開預算案中，空軍編列470億元的「F-16型機遠距精準武器籌購案」，表示內容包括AGM-84H飛彈，但其他品項以機密為由不便說明。

飛彈 F-16 空軍

延伸閱讀

漏網嬌點 空軍首支F16V聯隊接裝成軍 女飛官崛起吸睛

台東今晚試射「無限高」飛彈 民眾高喊「台灣加油！」

戰牙利齒低調露 空軍F-16V聯隊展示打擊共軍航艦群戰力

獨／反斬首 愛國者飛彈返防北台重現首都防空鐵三角

相關新聞

國軍證實爭取採購AGM-158遙攻飛彈 美方已讀未回

國防部戰規司長李世強日前在立法院證實，我國正在向美爭取採購AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。但據了解，...

獨／台美海巡交流先鋒 預校楊凱閎就讀美國海岸巡防學院

台美共同簽署被列機密的「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，提供一名台灣學生就讀美國海岸巡防學院，學成可望作為台美海巡合作橋樑...

獨／反制共軍 國軍下令海空軍進駐南北決戰海域操演

為反制共軍積極在台灣西南、東南空海域持續操演，國防部下令海、空軍，於台灣東南空域保持常態性飛行訓練與海空戰備接戰操演，同...

獨／國軍募兵人力以大專為主 高中士官兵將逐漸邊緣化

國軍編現比已達到募兵設定的90%，國防部宣布，今年起除各三軍官校錄取所需學測成績均提高一級外，各階層志願役士官、士兵，現...

美助以色列建構QME 國防院：可推台灣模式強化戰力

國防安全研究院指出，美國軍事援助以色列，並維持相對鄰國軍隊的「軍事質量優勢」（QME），已讓以色列成為全球最有能力軍隊之...

海巡署首艘百噸級巡防艇 今日進駐澎湖海巡隊

海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊，新巡防艇特採全罩式船舷耐碰措施，面對非法越界漁船可發揮取締優勢，由於近來澎湖七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。