國軍證實爭取採購AGM-158遙攻飛彈 美方已讀未回

國防部戰規司長李世強日前在立法院證實，我國正在向美爭取採購AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。但據了解，美方至今未准我提出正式申購文件（LoR for LOA），是否出售目前也沒有結論。這項飛彈成為考驗當下拜登政府對台支持度的試金石。

我國過去曾公開正向美爭取F-16戰機所需的獲得的四種新型空對地武器，分別為：AGM-154 「聯合遙攻武器」（JSOW）、AGM-88 「高速反輻射飛彈」（HARM）、AGM-84H/K「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）、AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。

戰規司長李世強19日在立法院向民進黨立委趙天麟表示，「還在爭取的部分，現在只剩一個空軍的遠距攻陸飛彈AGM-158」。

國防部111年公開預算案中，空軍編列470億元的「F-16型機遠距精準武器籌購案」，表示內容包括AGM-84H飛彈，但其他品項以機密為由不便說明。