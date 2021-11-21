獨／反制共軍 國軍下令海空軍進駐南北決戰海域操演

為反制共軍積極在台灣西南、東南空海域持續操演，國防部下令海、空軍，於台灣東南空域保持常態性飛行訓練與海空戰備接戰操演，同時以戰備偵巡艦作指管要樞，在南北「決戰海域」，實施海、空聯合截擊作戰操演，以「全戰力」因應當前區域情勢與嚴峻的敵情威脅。

共軍機艦持續占據台灣東南空域，並延伸兵力投射穿出巴士海峽至我東南部外海空域。國軍下令海、空軍在東南空域、南北海域操演，等於「堵住」共軍卻穿出第一島鏈的作為，兩岸海空兵力在此勢將有密集遭遇。

國防部日前對立法院提出「提升軍隊素質與部隊訓練」書面報告，內容提及國軍現階段將全力強化戰備任務整備，本「戰場即訓場」指導 ，採「訓練結合戰備」模式， 配合年度戰備任務訓練與重大戰演訓任務，置重點於瞭解作戰任務、熟悉戰場環境、落實計畫演練及做好戰場經營，並落實於 「戰力保存」、「整體防空」、「聯合制海」及「聯合國土防衛」的戰力整備。

在戰力保存方面，報告指出，國軍將由各作戰區防衛部管制三軍地面部隊，結合戰備任務訓練，統一檢討調整戰甲、砲車、機雷彈車等主戰部隊戰力保存與戰術位置，並完成油、水、電、光纖等勤務支援與指管需求調查，以確實達到分散部署、疏散掩蔽目的，進而發揮最大戰力 。

而在整體防空方面，依海軍戰備偵巡艦延伸指管監偵距離，於台灣東南空域保持常態性飛行訓練與海空戰備操演；返航時模擬敵機攻擊，磨練各級防空作戰中心目標搜索、火力分配與飛彈部隊三層空域接戰能力採仿真實戰方式，磨練防空部隊應變、指管及接戰能力 。

聯合制海方面，則結合戰備任務訓練以完整作戰支隊編組，依作戰計畫於北、南作戰海域，演練緊急出港、遠海疏泊及電子、防空、反潛、水雷作戰，並於決戰海域實施海、空聯合截擊作戰操演；每年依計畫執行戰術總驗收，採對抗方式驗收艦隊戰力訓練成效，強化聯合制海作戰能力 。

陸上聯合國土防衛方面，戰備部隊輪值戰備期間，針對轄內國家關鍵基礎設施與軍事重要防護目標，整合地區警、消及岸巡聯防機制，採「實兵、實裝、實地」方式執行戰備偵巡，遂行聯合反滲透、反破壞、反突襲演練，提升地面主戰部隊戰力；各部隊於戰備任務訓練時，採全員、全裝、全輜重方式，依作戰計畫自力機動進入戰力保存、戰術集結與反擊作戰位置，實施現地戰術、實戰演練與戰場經營，驗證作戰計畫的適切性。

報告指出，因應當前區域情勢與嚴峻的敵情威脅，國軍「實戰化」訓練為快速提升防衛戰力之不二法門，國軍戰力整備秉「以作戰為背景、訓練為著眼」原則，全面驗證作戰計畫與務實戰場經營，達成「立即應變、立即作戰」的全戰力目標。