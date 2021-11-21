快訊

捷運三鶯線施工疏失釀3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

無須靠藥物治療 專家一致推薦降血壓No.1飲食法

獨／國軍募兵人力以大專為主 高中士官兵將逐漸邊緣化

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍編現比已達到募兵設定的90%，國防部宣布，今年起除各三軍官校錄取所需學測成績均提高一級外，各階層志願役士官、士兵，現也以具有大專以上學歷者優先錄取。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
國軍編現比已達到募兵設定的90%，國防部宣布，今年起除各三軍官校錄取所需學測成績均提高一級外，各階層志願役士官、士兵，現也以具有大專以上學歷者優先錄取。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

國軍編現比已達到募兵設定的90%，國防部宣布，今年起除各三軍官校錄取所需學測成績均提高一級外，各階層志願役士官、士兵，現也以具有大專以上學歷者優先錄取。另每年擇優選派軍、士官赴美受訓，返國後擔任部隊訓練師資、外事連絡官或駐外武官儲備人員，以達長留久用目的。

國防部日前對立法院提出「提升軍隊素質與部隊訓練」書面報告，說明國軍各項從各類基層教育管道提升人力素質的作法，自國軍去年宣布不再招聘募國中畢業士兵後，原高中畢業即能報考的志願役士官、士兵，恐也將漸漸走入歷史。

報告內容指出，國軍人員素質良窳，為部隊戰力的關鍵，民國109年整體兵力已達編現比90%計畫目標，未來將持續推動多元招募管道，維持兵力穩定成長；另藉由強化本職學能、嚴格考核機制、落實留優汰弱及留用均質人力等作為，達成提升國軍整體素質目標。

國防部指出，民國110年起提高軍官錄取標準，理工、管理、政戰及醫學院學測成績由「後標」提高至「均標」，三軍官校由「底標」提高至「後標」，士官、士兵以具大專以上學歷者優先錄取；另結合民間學校資源，與130所大學合辦儲備軍官訓練團(ROTC)，及台灣知名國立大學合辦國防學士班，實質提升學生入學前基本素質與培養專業科研領域人才。

國防部進一步說，國軍軍士官基礎教育階段增加實務見學課程，藉隨隊操課融入工作場域，提早熟悉部隊實務，強化專業職能與適應力，使任官分發部隊後能無縫接軌勝任職務；另每年擇優選派軍、士官赴美受訓，返國後擔任部隊訓練師資、外事連絡官或駐外武官儲備人員，以達長留久用目的。

國防部表示，民國105年起配合國防自主、科技 研發及培育人才政策，辦理全時進修國內外知名大學碩、博士班，迄今培訓航太、造船及醫學等專才計1429員，返國後任職科研、專業、醫療及學校單位，發揮所長；另於民國103年起與38所民間大學合辦86個教學點學位在職班、證照培訓班，民國110年培訓1萬2000 餘人，實質提升官兵專業職能。

國防部指出，民國106年修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，延長服役年限以延續人員職涯，有效留用專業人力為國效力；配合考試院辦理「轉任公職考試」延續人員職涯，發揮國防事務長才 。

國軍 國防部 志願役

延伸閱讀

英F-35B戰鬥機「墜海」？國防部證實：飛行員成功逃生

國軍輕生案頻傳 今年已17起自戕案

服裝供售效率差遭狂刷一顆星 國防部：已計罰 改善中

獨／海軍左營軍區驚傳自戕案 陸戰防空營士官送院搶救

相關新聞

獨／反制共軍 國軍下令海空軍進駐南北決戰海域操演

為反制共軍積極在台灣西南、東南空海域持續操演，國防部下令海、空軍，於台灣東南空域保持常態性飛行訓練與海空戰備接戰操演，同...

獨／國軍募兵人力以大專為主 高中士官兵將逐漸邊緣化

國軍編現比已達到募兵設定的90%，國防部宣布，今年起除各三軍官校錄取所需學測成績均提高一級外，各階層志願役士官、士兵，現...

美助以色列建構QME 國防院：可推台灣模式強化戰力

國防安全研究院指出，美國軍事援助以色列，並維持相對鄰國軍隊的「軍事質量優勢」（QME），已讓以色列成為全球最有能力軍隊之...

海巡署首艘百噸級巡防艇 今日進駐澎湖海巡隊

海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊，新巡防艇特採全罩式船舷耐碰措施，面對非法越界漁船可發揮取締優勢，由於近來澎湖七...

漏網嬌點 空軍首支F16V聯隊接裝成軍 女飛官崛起吸睛

蔡英文總統前天到空軍嘉義基地第四聯隊，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，播放接裝歷程簡報影片，有兩位女飛官...

教召新制即將上路，退伍後備軍在網先掀一波正反論戰！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「教召」話題的網路聲量表現，帶您了解教召改革的網路聲量討論趨勢，以及網友對該話題的意見與看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。