獨／國軍募兵人力以大專為主 高中士官兵將逐漸邊緣化

國軍編現比已達到募兵設定的90%，國防部宣布，今年起除各三軍官校錄取所需學測成績均提高一級外，各階層志願役士官、士兵，現也以具有大專以上學歷者優先錄取。另每年擇優選派軍、士官赴美受訓，返國後擔任部隊訓練師資、外事連絡官或駐外武官儲備人員，以達長留久用目的。

國防部日前對立法院提出「提升軍隊素質與部隊訓練」書面報告，說明國軍各項從各類基層教育管道提升人力素質的作法，自國軍去年宣布不再招聘募國中畢業士兵後，原高中畢業即能報考的志願役士官、士兵，恐也將漸漸走入歷史。

報告內容指出，國軍人員素質良窳，為部隊戰力的關鍵，民國109年整體兵力已達編現比90%計畫目標，未來將持續推動多元招募管道，維持兵力穩定成長；另藉由強化本職學能、嚴格考核機制、落實留優汰弱及留用均質人力等作為，達成提升國軍整體素質目標。

國防部指出，民國110年起提高軍官錄取標準，理工、管理、政戰及醫學院學測成績由「後標」提高至「均標」，三軍官校由「底標」提高至「後標」，士官、士兵以具大專以上學歷者優先錄取；另結合民間學校資源，與130所大學合辦儲備軍官訓練團(ROTC)，及台灣知名國立大學合辦國防學士班，實質提升學生入學前基本素質與培養專業科研領域人才。

國防部進一步說，國軍軍士官基礎教育階段增加實務見學課程，藉隨隊操課融入工作場域，提早熟悉部隊實務，強化專業職能與適應力，使任官分發部隊後能無縫接軌勝任職務；另每年擇優選派軍、士官赴美受訓，返國後擔任部隊訓練師資、外事連絡官或駐外武官儲備人員，以達長留久用目的。

國防部表示，民國105年起配合國防自主、科技 研發及培育人才政策，辦理全時進修國內外知名大學碩、博士班，迄今培訓航太、造船及醫學等專才計1429員，返國後任職科研、專業、醫療及學校單位，發揮所長；另於民國103年起與38所民間大學合辦86個教學點學位在職班、證照培訓班，民國110年培訓1萬2000 餘人，實質提升官兵專業職能。

國防部指出，民國106年修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，延長服役年限以延續人員職涯，有效留用專業人力為國效力；配合考試院辦理「轉任公職考試」延續人員職涯，發揮國防事務長才 。