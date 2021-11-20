海巡署首艘百噸級巡防艇 今日進駐澎湖海巡隊

海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊，新巡防艇特採全罩式船舷耐碰措施，面對非法越界漁船可發揮取締優勢，由於近來澎湖七美西南海域傳有大陸鐵殼船深夜越界滋擾我方漁民，未來這艘新式巡防艇可望強勢執法，宣示台灣主權。

海巡署艦隊分署首艘新型百噸級巡防艇10087艇，今在噴水暨祈福儀式後正式加入澎湖海巡隊，艦隊分署長廖德成及隊長劉紹松率同仁在碼頭迎接，立委楊曜、澎湖縣長賴峰偉等都到場觀禮。

首艘新型百噸級巡防艇趕在東北季風期間提前交船，投入澎湖海域巡弋任務，展現海巡捍衛主權及護漁決心。最近七美西南海域屢傳大陸鐵殼船入侵，還加裝橫桿阻礙海巡船艇強靠登檢，因此這艘新型百噸級巡防艇，可望能發揮守護海權功效。