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海巡署首艘百噸級巡防艇 今日進駐澎湖海巡隊

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊。圖／澎湖海巡隊提供

海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊，新巡防艇特採全罩式船舷耐碰措施，面對非法越界漁船可發揮取締優勢，由於近來澎湖七美西南海域傳有大陸鐵殼船深夜越界滋擾我方漁民，未來這艘新式巡防艇可望強勢執法，宣示台灣主權。

海巡署艦隊分署首艘新型百噸級巡防艇10087艇，今在噴水暨祈福儀式後正式加入澎湖海巡隊，艦隊分署長廖德成及隊長劉紹松率同仁在碼頭迎接，立委楊曜、澎湖縣長賴峰偉等都到場觀禮。

首艘新型百噸級巡防艇趕在東北季風期間提前交船，投入澎湖海域巡弋任務，展現海巡捍衛主權及護漁決心。最近七美西南海域屢傳大陸鐵殼船入侵，還加裝橫桿阻礙海巡船艇強靠登檢，因此這艘新型百噸級巡防艇，可望能發揮守護海權功效。

10087艇是海巡署國艦國造首艘完工百噸級巡防艇，由中信造船廠承造，總噸位達319噸，配合海巡任務，不僅將船身長度從34公尺延伸至40公尺更採用硬稜泌船型，提升巡防艇耐浪性及安全性；船體兩舷特別加裝大型防撞碰墊，可強勢登靠。

海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊，投入海域巡防任務。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署首艘百噸級巡防艇今日進駐澎湖海巡隊，投入海域巡防任務。圖／澎湖海巡隊提供

海巡署 澎湖

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