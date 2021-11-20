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護海新戰力 澎湖首艘100噸級巡防艇加入

中央社 / 澎湖縣20日電

澎湖海域執法新戰力，海巡署首艘100噸級的新式巡防艇「10087」艇提前交船。「10087」艇長顏良記是澎湖子弟，新艇今天下午駛返馬公，經噴水祈福引領進港加入捍衛主權與護漁行列。

海巡署新建首艘100噸新式巡防艇「10087」艇，原定明年1月底完工交船，趕在東北季風期間提前交船，19日在中信造船高鼎廠交船後投入澎湖海域巡弋任務。下午2時駛返馬公，由澎湖海巡隊100噸級「10066」艇噴水祈福引領進港，值得一提的是「10087」艇艇長顏良記正是澎湖子弟。

包括縣長賴峰偉、立委楊曜、海巡署艦隊分署長廖德成、澎湖海巡隊長劉紹松、岸巡隊長邱泰豐與同仁眷屬到場迎接觀禮，祈求船艇執行海域執法、救生救難及漁業資源維護等任務順利。

賴峰偉感謝海巡署建造首艘100噸巡防艇就撥給澎湖海巡隊，且未來還不只1艘，展現海巡巡護海洋決心，同時肯定海巡在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，海洋防疫做得徹底，建構完善防護網。

全力爭取造艦的楊曜表示，海上執法比路上執法難度多了好幾倍，尤其現有大陸漁民海上作業，都是在風浪中搏命猶如亡命之徒，且陸船兩側加裝鐵條鐵棍防堵巡防艇接近，海巡查緝工作上強度更高，未來巡防艇配備，無論是新建或現有，都要隨時增加軟硬體設備，才能在安全環境下執法。

廖德成表示，因應澎湖東北季風的惡劣海象及大陸漁船越界拖捕，新建造17艘100噸新式巡防艇，新艇採硬稜泌船型，船長40公尺，比現有百噸巡防艇還長6公尺，最高航速25浬；船首與船舷配置有防撞護欄與碰墊，大幅提升耐浪性、安全性，在海上面對大陸漁船，可發揮取締優勢強勢執法手段。

澎湖

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