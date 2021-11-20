漏網嬌點 空軍首支F16V聯隊接裝成軍 女飛官崛起吸睛

蔡英文總統前天到空軍嘉義基地第四聯隊，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，播放接裝歷程簡報影片，有兩位女飛官學員上尉黃若宜、中尉學員郭莞辰吸睛，在外界關切未來空軍陸續接裝Ｆ-16Ｖ，飛官員額不足問題，飛官女力崛起受注目。

這幾年三軍女力崛起，空軍司令部2018年7月18日公開三型主力戰機首批女性飛行員，分別為駕駛幻象2000的空軍第二聯隊上尉蔣青樺、駕駛IDF經國號戰機的第一聯隊上尉范宜鈴，以及駕駛F-16戰機的第四聯隊上尉蔣惠宇。

聯隊說，蔣惠宇是聯隊女飛官，已擔任戰備任務，未執行接裝典禮飛行任務，簡報介紹的黃若宜、郭莞辰還在接受訓練，完訓驗收合格，即可出任務捍衛領空，兩性平權，女飛行員與男飛行員都接受相同嚴格訓練，包括對抗9G壓力。

蔣惠宇對飛行嚮往從小耳濡目染，受軍人父親兄長影響，加上想自我挑戰，飛行成了她的夢想。對於首批主力戰機女飛行官，她坦言體能抗壓都是挑戰，她說，「對自己想要的東西，不要去放棄，要堅持。」

軍方說，飛行員人力來自軍校飛行生、常備軍官班別，要成為合格飛行員，需經過航空生理、求生、基本組、高級組等不同種類內容訓練考核，第一階段為期半年「基本飛行訓練」，依成績、個人意願選擇「戰鬥」或是「空運」路線。

第二階段半年高階訓練，選擇飛戰鬥機學員完訓後前往台東志航基地，接受F-5型戰機換裝訓練，完訓後才能成為空軍三型主力戰機飛行員，或留下來擔任換訓教官。